Συνεκτικό επιχειρησιακό σχέδιο ανάδειξης της Πελοποννήσου δρομολογεί η Περιφέρεια. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν το προφίλ της περιοχής, με έμφαση στην προσβασιμότητα, τις μεταφορικές υποδομές, την ανθεκτικότητα και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά στη διαμόρφωση πολιτιστικών υποδομών, αλλά και στην ανάπτυξη ενός ενιαίου τουριστικού προϊόντος που συνδέει τη φύση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τη θάλασσα.

Όπως σημειώνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, «η προσέγγισή μας είναι ολιστική, με σαφείς προτεραιότητες, μηχανισμό παρακολούθησης και αξιολόγησης, σύγχρονα εργαλεία και συμπληρωματικότητα, ώστε κάθε παρέμβαση να παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα και προστιθέμενη αξία. Αυτή η φιλοσοφία διακυβέρνησης είναι, κατά την άποψή μου, η πιο εμβληματική πρωτοβουλία μας.

Παρεμβάσεις που αλλάζουν το προφίλ της Πελοποννήσου, όπως η ολοκλήρωση του οδικού άξονα Καλαμάτα–Πύλος–Μεθώνη μέσω ΣΔΙΤ, ο δρόμος Νεμέα–Δερβενάκια–Μυκήνες, η βελτίωση της ΕΟ Ισθμός–Κόρινθος, η παράκαμψη Σκάλας–Βλαχιώτη, καθώς και οι άξονες Σπάρτη–Γύθειο και Ναύπλιο–Πόρτο Χέλι, συμβάλλουν στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της οδικής ασφάλειας.

Σημαντικές πολιτιστικές υποδομές, όπως η Καστροπολιτεία του Μυστρά και το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Άργους, η αναβάθμιση του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας και οι νέες μαρίνες του Ναυπλίου και της Πύλου δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές.

Επενδύουμε ακόμη στην ανθεκτικότητα με αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, ολοκληρώνουμε κρίσιμες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων, ενεργοποιούμε μεγάλα αρδευτικά έργα και υλοποιούμε, μέσω του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, κοινωνικές και παραγωγικές παρεμβάσεις.

Παράλληλα, ενισχύουμε την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή, ενώ προχωρούμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Περιφέρειας και στην ανάπτυξη εργαλείων καινοτομίας.

Δεν πιστεύω ότι ένα μόνο έργο αλλάζει μια Περιφέρεια, αλλά όλες αυτές οι παρεμβάσεις υπηρετούν ένα κοινό σχέδιο που συνδέει τις υποδομές με την παραγωγή, την κοινωνία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής».

Όπως προσθέτει ο κ. Πτωχός, «ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας αποτελεί το βασικό αεροπορικό κόμβο της Πελοποννήσου και μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές επενδύσεις των επόμενων ετών. Τη στηρίξαμε από την πρώτη στιγμή, καθώς αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια. Ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό αεροδρόμιο μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για τον τουρισμό, τις επενδύσεις, την επιχειρηματικότητα και τη διεθνή εξωστρέφεια».

Γενική Αεροπορία στη Σπάρτη

Όπως συμπληρώνει «Παράλληλα, το αεροδρόμιο Σπάρτης στο Λευκόχωμα, ανενεργό για περισσότερα από 25 χρόνια, βρίσκεται ένα βήμα πριν από την επαναλειτουργία του ως αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας. Θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, φιλοξενώντας σχολή εκπαίδευσης πιλότων και μηχανικών, ιδιωτικά αεροσκάφη και αεραθλητικές δραστηριότητες.

Στην Τρίπολη αναπτύσσεται Κέντρο Εκπαίδευσης Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, προσδίδοντας νέο αναπτυξιακό ρόλο στην περιοχή.

Ο σιδηρόδρομος αποτελεί κομμάτι της ιστορίας και του μέλλοντος της Πελοποννήσου. Σε συνεργασία με το αρμόδιο υπουργείο εξετάζουμε την πιλοτική αξιοποίηση τμημάτων του δικτύου, με στόχο τη σταδιακή επανενεργοποίησή του όπου είναι βιώσιμος και αναπτυξιακά ωφέλιμος».

Απαντώντας στην ερώτηση για το τι σηματοδοτεί η έναρξη του «Visit Peloponnese», ο περιφερειάρχης τονίζει: «Σηματοδοτεί τη μετάβαση από την αποσπασματική προβολή σε ένα σύγχρονο, ενιαίο μοντέλο διαχείρισης και ανάπτυξης του προορισμού. Δημιουργούμε, λοιπόν, έναν μόνιμο μηχανισμό που συνδέει στρατηγική, γνώση και υλοποίηση.

Στο εσωτερικό εκφράζει το κοινό τουριστικό brand, ενώνοντας δήμους, επιχειρήσεις και φορείς, ενώ στο εξωτερικό αποτελεί την ενιαία ταυτότητα της Πελοποννήσου στις διεθνείς αγορές.

Το Visit Peloponnese δίνει συνέχεια σε μια προσπάθεια που ήδη αποδίδει: αναπτύσσουμε διεθνείς συνεργασίες, ενισχύουμε την αεροπορική συνδεσιμότητα, οργανώνουμε εμπειρίες γύρω από τον πολιτισμό, τη φύση και τη γαστρονομία και προσελκύουμε διεθνή brands.

Παράλληλα, το νέο place brand, “Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή”, διαμορφώνει κοινή πελοποννησιακή ταυτότητα. Θέλουμε η Πελοπόννησος να μιλά παντού με μία φωνή και να διεκδικεί τη θέση που της αξίζει».

Τουρισμός όλο τον χρόνο

Αναφερόμενος στην πρόσφατη διοργάνωση Adventure WEEK2026, ο κ. Πτωχός υπογραμμίζει: «Η Πελοπόννησος διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις για τουρισμό όλο τον χρόνο και ήδη συγκαταλέγεται στις Περιφέρειες με τις καλύτερες επιδόσεις στην αντιμετώπιση της εποχικότητας.

Το AdventureWEEK 2026 ανέδειξε αυτή τη δυναμική. Η συνεργασία μας με την Adventure Travel Trade Association, τον κορυφαίο διεθνή φορέα τουρισμού περιπέτειας, και τον ΕΟΤ ενίσχυσε τη διεθνή θέση της Πελοποννήσου.

Tour operators και εκπρόσωποι διεθνών μέσων γνώρισαν τον προορισμό μας, ενώ το Marketplace στον Μυστρά έφερε τις τοπικές επιχειρήσεις σε επαφή με τη διεθνή αγορά.

Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου απαιτεί ολοκληρωμένες εμπειρίες, συνεργασίες και προσβασιμότητα. Οι διεθνείς αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας αυξήθηκαν πάνω από 25% τη διετία 2023-2025, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2026 η επιβατική κίνηση αυξήθηκε πάνω από 17%.

Με την αναβάθμιση του αεροδρομίου και τις νέες συνδέσεις, στόχος μας είναι περισσότερες διανυκτερεύσεις εκτός αιχμής και μεγαλύτερη διάχυση του τουριστικού οφέλους σε ολόκληρη την Πελοπόννησο».

Σχολιάζοντας την προσπάθεια δημιουργίας νέων θεματικών τουριστικών προϊόντων, ο κ. Περιφερειάρχης Πελοποννήσου αναφέρει: «Η Πελοπόννησος διαθέτει μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο, αυθεντικά προϊόντα και ξεχωριστούς ανθρώπους. Στόχος μας είναι να τα συνθέσουμε σε ένα ενιαίο τουριστικό προϊόν που θα διευρύνει την τουριστική περίοδο και θα αυξήσει την αναγνωρισιμότητα και επισκεψιμότητα της Πελοποννήσου.

Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε το μεγαλύτερο δίκτυο πιστοποιημένων μονοπατιών στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς, συνδέοντας περιοχές φυσικού κάλλους, πολιτιστικά μνημεία και παραδοσιακούς οικισμούς.

Παράλληλα, αναπτύσσουμε δίκτυο καταδυτικών πάρκων, αξιοποιώντας υφιστάμενα και νέα πάρκα, ενώ αναδεικνύουμε τον υποβρύχιο πλούτο της Πελοποννήσου. Το Παυλοπέτρι, η αρχαιότερη βυθισμένη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με την UNESCO, η βυθισμένη πολιτεία της Αρχαίας Επιδαύρου, τα ναυάγια και οι υποθαλάσσιοι αρχαιολογικοί χώροι μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ενός νέου θεματικού τουριστικού προϊόντος διεθνούς εμβέλειας.

Στόχος μας δεν είναι απλώς η δημιουργία ενός ακόμη τουριστικού πόλου, αλλά ενός νέου τρόπου γνωριμίας με την Πελοπόννησο, που συνδυάζει φύση, πολιτισμό, θάλασσα και αυθεντική εμπειρία. Εκεί θέλουμε να τοποθετήσουμε την Πελοπόννησο τα επόμενα χρόνια».

Αγροδιατροφή, γαστρονομία και εξαγωγές

Τέλος, σχολιάζοντας την προσπάθεια προώθησης του γαστρονομικού προφίλ της Περιφέρειας και των εξαγωγών, ο κ. Πτωχός επισημαίνει: «Αγροδιατροφή, γαστρονομία, τουρισμός και πολιτισμός, θα έλεγα, αφού βρισκόμαστε στον σημαντικότερο αρχαιολογικό τόπο της Ελλάδας, αποτελούν κρίκους της ίδιας αλυσίδας αξίας. Τα προϊόντα της Πελοποννήσου δεν είναι μόνο εξαγώγιμα αγαθά· μεταφέρουν την ταυτότητα, τον πολιτισμό, την αυθεντικότητα και την ιστορία του τόπου μας. Στόχος μας είναι ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων που συνδέει τη γαστρονομική εμπειρία με την εξωστρέφεια της αγροδιατροφής και τις εξαγωγές.

Ενισχύουμε συστηματικά την παρουσία μας σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές και γαστρονομικές διοργανώσεις. Συμμετείχαμε στη SIAL, την Anuga, τη Nordic Organic Food Fair, τη Wine Paris και την ProWein, ενώ στο National Geographic Traveller Food Festival στο Λονδίνο προβάλαμε την πελοποννησιακή γαστρονομία και η αποστολή στην Indus Food στην Ινδία έφερε τις επιχειρήσεις μας σε επαφή με νέες αγορές και διεθνείς αγοραστές.

Μέσα από την Ακαδημία Εξαγωγών και την Peloponnese Tourism Academy δίνουμε σε παραγωγούς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις τις γνώσεις και τα εργαλεία για μετρήσιμα εμπορικά αποτελέσματα.

Επόμενο βήμα είναι ένα ενιαίο γαστρονομικό brand, εξειδικευμένη ψηφιακή πλατφόρμα, θεματικές διαδρομές και κέντρα γαστρονομίας».