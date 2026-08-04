Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα καταγράφουν τα μηνύματα των κρατήσεων. Ήδη αυξημένο κύμα ζήτησης καταγράφει η Ελλάδα στις βασικές ευρωπαϊκές αγορές τουρισμού, ενώ πέντε ελληνικοί προορισμοί περιλαμβάνονται στους δημοφιλέστερους της Ευρώπης σύμφωνα με τις αξιολογήσεις ταξιδιωτών. Τα νεότερα στοιχεία από τη Βρετανία και τη Γερμανία δείχνουν ζήτηση για τη χώρα και το φθινόπωρο με σημαντική άνοδο στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής και διατήρηση της Ελλάδας στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων για διακοπές.

Πέντε ελληνικοί προορισμοί στην πρώτη δεκάδα

Στην κατάταξη της Europe Private Tours, η οποία ανέλυσε 60 από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της ηπείρου με βάση τις αξιολογήσεις στο Tripadvisor, η Ελλάδα κυριαρχεί στην πρώτη δεκάδα με πέντε παρουσίες. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε παράγοντες όπως οι δραστηριότητες, οι επιλογές διαμονής και οι εμπειρίες φαγητού και ποτού.

Το Ημεροβίγλι στη Σαντορίνη κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ τα Χανιά βρέθηκαν στην τρίτη. Η Μύκονος ακολούθησε στην έκτη θέση, η Λίνδος στη Ρόδο στην έβδομη και το Ρέθυμνο στη δέκατη.

Στην κορυφή της λίστας βρέθηκε το Σορέντο της Ιταλίας, ενώ στη δεκάδα περιλαμβάνονται ακόμη η Αγία Νάπα, η Ταορμίνα, η Πάλμα ντε Μαγιόρκα και η Πάφος.

Άνοδος 20% στις κρατήσεις από τη Βρετανία

Η εικόνα αυτή συνοδεύεται από άνοδο των κρατήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο για το β’ εξάμηνο του 2026. Σύμφωνα με την Advantage Travel Partnership, η Ελλάδα βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών μικρών αποστάσεων για τους Βρετανούς, πίσω από τα Κανάρια Νησιά, την Τουρκία και την ηπειρωτική Ισπανία.

Οι κρατήσεις για τη χώρα εμφανίζουν αύξηση 20% σε σύγκριση με το 2025, με την Advantage Travel Partnership να αποδίδει μέρος της ελκυστικότητάς της στην καθυστέρηση συμμετοχής της Ελλάδας στο Σύστημα Εισόδου/Εξόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει και στις οικογενειακές κρατήσεις για τις σχολικές διακοπές. Οι συνολικές κρατήσεις οικογενειών μέσω της Advantage Travel Partnership αυξήθηκαν κατά 3% σε ετήσια βάση, με βασικούς προορισμούς, εκτός από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη δυτική Μεσόγειο και τα Κανάρια Νησιά.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η κινητικότητα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Οι κρατήσεις που πραγματοποιούνται από μηδέν έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση αυξήθηκαν κατά 28% και αντιπροσωπεύουν το 12% του συνόλου των θερινών κρατήσεων.

Τα ζευγάρια έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή, καθώς καλύπτουν το 45% των κρατήσεων που γίνονται εντός 14 ημερών, έναντι 10% για τις οικογένειες.

Τα πακέτα all-inclusive αντιστοιχούν στο 38% των κρατήσεων, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφεται στην Τουρκία, στα Κανάρια Νησιά και στην ηπειρωτική Ισπανία. Παράλληλα, η μέση ταξιδιωτική δαπάνη εμφανίζεται αυξημένη κατά 5% σε ετήσια βάση.

Τα δεδομένα δείχνουν ακόμη ότι ορισμένοι ταξιδιώτες απέρριψαν προορισμούς λόγω ανησυχιών για τη ζέστη, δίνοντας μεγαλύτερη σημασία στην ύπαρξη πισίνας, παραλίας, κλιματισμού και επιλογών χαλάρωσης.

Αυξημένες last minute κρατήσεις από τη Γερμανία

Αυξημένη ζήτηση για την Ελλάδα καταγράφεται και στη γερμανική αγορά και για το φθινόπωρο. Σύμφωνα με την Travel Data + Analytics, οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής και για βραχυπρόθεσμες διακοπές αυξήθηκαν τον Ιούνιο κατά 19%. Η επίδοση αυτή βελτίωσε τη συνολική πορεία των εσόδων για τη θερινή περίοδο του 2026, τα οποία εμφανίζουν πλέον άνοδο 3%.

Περίπου το ήμισυ των εσόδων του Ιουνίου προήλθε από κρατήσεις με αναχωρήσεις μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, ενώ σχεδόν το ένα τέταρτο αφορούσε ταξίδια τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Η ισχυρή εισροή θερινών κρατήσεων αντιστάθμισε περισσότερο από το μισό των απωλειών που είχαν συσσωρευθεί από τον Μάρτιο έως τον Μάιο.

Η Τουρκία επέστρεψε στην πρώτη θέση της γερμανικής αγοράς με αύξηση 7%, μπροστά από την Ισπανία, ενώ η Ελλάδα και η Αίγυπτος καταγράφουν επίσης ισχυρή ζήτηση, ιδιαίτερα στην αγορά της κρουαζιέρας.

Μέχρι τα τέλη Ιουνίου, η τρέχουσα θερινή περίοδος είχε φτάσει το 82% των συνολικών εσόδων της περσινής σεζόν. Οι τιμές για οργανωμένες αεροπορικές διακοπές που κρατήθηκαν τον Ιούνιο ήταν κατά μέσο όρο 6% υψηλότερες από το 2025.

Σχεδόν 1,8 εκατ. κάτοικοι Γερμανίας προχώρησαν σε κρατήσεις μέσω ταξιδιωτικού πράκτορα, είτε ως πακέτο είτε ως δυναμικά συνδυασμένη συμφωνία, με το 85% της ζήτησης να αφορά σύντομο χρονικό ορίζοντα.

Παρά τη βελτίωση στις χειμερινές κρατήσεις κατά 5%, η περίοδος Νοεμβρίου 2026 – Απριλίου 2027 παραμένει κατά 5% χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος. Μόνο περίπου ένας στους δέκα πελάτες έκανε κράτηση για χειμερινές διακοπές τον Ιούνιο, ενώ σε επίπεδο εσόδων οι χειμερινές κρατήσεις αντιστοιχούσαν στο 17% του συνόλου.

Η εικόνα της χώρας αποτυπώνεται και στην έκθεση RepCoreNations 2026 του Reputation Lab. Η Ελλάδα κατέλαβε τη 16η θέση μεταξύ 60 χωρών ως προς τη διεθνή φήμη, σε μια χρονιά κατά την οποία 43 οικονομίες κατέγραψαν πτώση, 14 βελτίωση και τρεις παρέμειναν σταθερές. Στην κορυφή βρέθηκε η Ιαπωνία, ακολουθούμενη από τον Καναδά, την Ελβετία, την Αυστραλία και τη Δανία.