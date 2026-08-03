Η ίδρυση και η υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων νέων Νεοφυών επιχειρήσεων (Startup) & Εταιρειών Τεχνοβλαστού (Spin-off) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Κρήτης και επενδύουν στην καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων ή / και υπηρεσιών που προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, αποτελεί τον βασικό στόχο δράσης η οποία έχει προδημοσιευθεί.

Η πρόσκληση αφορά δύο διακριτές κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων:

Κατηγορία 1η : Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κρήτη (υπό σύσταση επιχειρήσεις)

Η κατηγορία αφορά υπό σύσταση επιχειρήσεις. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν σχέδιο καταστατικού υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη/εταίρους και θα προβούν σε έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Κατηγορία 2η : Ενίσχυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στην Κρήτη (υφιστάμενες επιχειρήσεις)

Η κατηγορία αφορά νέες επιχειρήσεις. Ως νέες νοούνται οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 και έπειτα και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην παρούσα.

Στις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις δύνανται να συμπεριλαμβάνονται οι Startup και Spin-off επιχειρήσεις που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια της πρόσκλησης της δράσης.

Οι επιχειρήσεις – δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα της Πολύ Μικρής ή Μικρής επιχείρησης.

Η δράση επικεντρώνεται στους Τομείς της Περιφερειακής Εξειδίκευσης της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021- 2027 (ΕΣΕΕ).

Τουρισμός – Πολιτισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Περιβάλλον – Κυκλική Οικονομία

Βιοεπιστήμες – Υγεία και Φάρμακα

Αειφόρος Ενέργεια

Ψηφιακές Τεχνολογίες

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε €2.500.000.

Ο προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ως εξής:

ποσοστό 40% (€1.000.000) για την 1η Κατηγορία (υπό σύσταση επιχειρήσεις)

ποσοστό 60% (€1.500.000 €) για την 2η Κατηγορία (υφιστάμενες επιχειρήσεις)

με δυνατότητα μεταφοράς πόρων από μια κατηγορία στην άλλη στο βαθμό που δεν καλυφθούν οι επιμέρους προϋπολογισμοί από τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από €30.000 έως €150.000.

Η Δημόσια Δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 75% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.

Περίοδος υποβολής: από 29/9/2026 έως 30/11/2026 (και ώρα 15:00).

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