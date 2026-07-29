Η λειτουργία μιας μικρομεσαίας επιχείρησης δεν περιορίζεται πλέον στην τήρηση των λογιστικών και φορολογικών της υποχρεώσεων. Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς, δημιουργώντας νέες απαιτήσεις αλλά και νέες δυνατότητες. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις του CEO της εταιρίας συμβούλων NEPA Economic Consulting, Κώστα Πατήρη, στα βασικά πεδία που καλούνται σήμερα να παρακολουθούν οι επιχειρήσεις συγκαταλέγονται τα εξής:

Φορολογικό περιβάλλον και επιχειρηματικός σχεδιασμός

Η παρακολούθηση των φορολογικών και νομοθετικών εξελίξεων αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας μιας επιχείρησης. Το φορολογικό πλαίσιο επηρεάζει τον προγραμματισμό, την κατάρτιση προϋπολογισμών, τις επιχειρηματικές προβλέψεις και τον σχεδιασμό επενδύσεων. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ενισχύεται και ο ρόλος των λογιστών και των φοροτεχνικών εταιρειών, οι οποίες καλούνται να ενημερώνουν και να καθοδηγούν τις επιχειρήσεις στις αλλαγές που επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

Συμβουλευτική υποστήριξη

Ο ρόλος μιας σύγχρονης εταιρείας συμβούλων εκτείνεται πλέον πολύ πέρα από τη λογιστική και τη φορολογική υποστήριξη. Περιλαμβάνει τον φορολογικό σχεδιασμό, τη διαχείριση ταμειακών ροών (cash flow), την αξιολόγηση χρηματοδοτικών λύσεων, τη συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την εξωστρέφεια, καθώς και την υποστήριξη για τη δημιουργία εταιρικών σχημάτων ή δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η ολοκληρωμένη συμβουλευτική υποστήριξη επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, να περιορίζουν τους κινδύνους και να αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τις αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Χρηματοδοτικά προγράμματα

Η αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Τα Προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώθηκαν, όμως σε διαρκή εξέλιξη είναι προγράμματα του ΕΣΠΑ και άλλες δράσεις χρηματοδότησης, που δημιουργούν ευκαιρίες για επενδύσεις, εκσυγχρονισμό και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η συνεχής παρακολούθηση των νέων προσκλήσεων, ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας και τον ΚΑΔ κάθε επιχείρησης, μπορεί να οδηγήσει στην αξιοποίηση σημαντικών διαθέσιμων πόρων. Η έγκαιρη ενημέρωση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ένταξης σε προγράμματα που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης.

Τραπεζικά εργαλεία και χρηματοδότηση

Οι επιλογές χρηματοδότησης εξελίσσονται συνεχώς. Νέα τραπεζικά προϊόντα, προγράμματα εγγυοδοσίας, συγχρηματοδοτήσεις και ειδικές γραμμές χρηματοδότησης για επιχειρήσεις εμπλουτίζουν τις διαθέσιμες επιλογές της αγοράς. Η ενημέρωση για τα εργαλεία αυτά και η αξιολόγησή τους αποτελούν πλέον μέρος του συνολικού χρηματοοικονομικού σχεδιασμού κάθε επιχείρησης. Η επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου μπορεί να μειώσει το κόστος χρηματοδότησης και να διευκολύνει την υλοποίηση νέων επενδύσεων.

Ψηφιακή μετάβαση

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα πληροφοριακά συστήματα και οι ψηφιακές εφαρμογές της φορολογικής διοίκησης μετασχηματίζουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η ψηφιοποίηση ενισχύει τον έλεγχο και την οργάνωση, ενώ παράλληλα απαιτεί επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές και συνεχή προσαρμογή στις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις. Παράλληλα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ταχύτερη λήψη αποφάσεων μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων δεδομένων.

Από τη διεκπεραίωση στη συμβουλευτική

Η σταδιακή αυτοματοποίηση πολλών καθημερινών διαδικασιών θα πρέπει να αλλάξει και τον ρόλο των λογιστών και των φοροτεχνικών. Η έμφαση μεταφέρεται όλο και περισσότερο στη συμβουλευτική υποστήριξη, στον φορολογικό σχεδιασμό, στην αξιολόγηση επενδυτικών επιλογών, στη διαχείριση της ανάπτυξης και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, ενώ οι διαδικασίες καταχώρισης και διεκπεραίωσης αναμένεται να αυτοματοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό. Η τεχνολογία αναλαμβάνει ολοένα και περισσότερες επαναλαμβανόμενες εργασίες, επιτρέποντας στους συμβούλους να επικεντρώνονται σε υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Υποχρεώσεις ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

Οι επιχειρήσεις έχουν διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες, ανάλογα με το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Η διάκριση σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις αποτελεί ήδη μέρος του θεσμικού πλαισίου και μπορεί και πρέπει να λειτουργεί ως βάση για την προσαρμογή ορισμένων κανονιστικών και ψηφιακών υποχρεώσεων στις ιδιαιτερότητες κάθε κατηγορίας. Η αναλογική εφαρμογή των υποχρεώσεων μπορεί να περιορίσει το διοικητικό βάρος, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Φορολογία και διαχείριση της ρευστότητας

Η διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων και της ρευστότητας αποτελεί σταθερό στοιχείο του οικονομικού σχεδιασμού μιας επιχείρησης. Ζητήματα όπως ο προγραμματισμός των φορολογικών επιβαρύνσεων, η προκαταβολή φόρου και οι διαφορετικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες ως προς τον τρόπο υπολογισμού της αποτελούν παραμέτρους που παρακολουθούν συστηματικά οι επιχειρήσεις και οι οικονομικοί τους σύμβουλοι. Ο σωστός προγραμματισμός συμβάλλει στη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας και στη βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης.

Tax Ruling

Παράλληλα με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση και σε νέα θεσμικά εργαλεία που ενισχύουν τη φορολογική ασφάλεια και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Ένα από αυτά είναι το Tax Ruling (Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση), μέσω του οποίου μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει επίσημο ερώτημα στη Φορολογική Διοίκηση και να λάβει δεσμευτική γραπτή απάντηση για τη φορολογική μεταχείριση μιας σχεδιαζόμενης συναλλαγής πριν αυτή υλοποιηθεί. Το εργαλείο αυτό αφορά κυρίως σύνθετες ή υψηλής αξίας υποθέσεις, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις, εταιρικούς μετασχηματισμούς, επενδύσεις σε ακίνητα, μεταβιβάσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και διεθνείς συναλλαγές, όπου η φορολογική βεβαιότητα μπορεί να επηρεάσει την τελική επιχειρηματική απόφαση.

Για το παραδεκτό υποβολής της αίτησης καταβάλλεται το ελάχιστο παράβολο των τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500) ευρώ. Το ύψος του συνολικού παραβόλου ορίζεται σε ποσό από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την πολυπλοκότητα του ερμηνευτικού ζητήματος, τη σώρευση ζητημάτων, τη νομική μορφή και το μέγεθος της επιχείρησης του αιτούντος, καθώς και την τυχόν υποβολή αιτήματος επίσπευσης εκ μέρους του αιτούντος. Η απάντηση εκδίδεται εντός 150 ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου και δεσμεύει τη Φορολογική Διοίκηση, προσφέροντας μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, περιορίζοντας τον φορολογικό κίνδυνο και διευκολύνοντας τον επιχειρηματικό και επενδυτικό σχεδιασμό