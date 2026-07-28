Η ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Mere έκλεισε εκτάκτως όλα τα καταστήματα που διατηρεί στην Ελλάδα, χωρίς να είναι γνωστό αν πρόκειται για μόνιμο «λουκέτο» ή προσωρινή αναστολή λειτουργίας.

Η Torg Ηellas (διαχειριστής της Mere στην Ελλάδα) έστειλε email στους προμηθευτές, ενημερώνοντας για την αναστολή λειτουργίας η οποία, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, «ενδέχεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα».

Επιπλέον, ζήτησε να ακυρώσουν άμεσα όλες τις παραγγελίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα καθώς και τις παραδόσεις προς όλα τα καταστήματα Mere μέχρι νεωτέρας.

Η εταιρεία κάνει λόγο για προσωρινή διακοπή λειτουργίας και σημειώνει ότι η διοίκηση «καταβάλει κάθε προσπάθεια να βρεθεί άμεσα η σωστή νομική λύση». Το μήνυμα ολοκληρώνεται με τη δέσμευση ότι οι προμηθευτές θα ενημερωθούν για την επαναφορά της λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FnB Daily, το κλείσιμο των ρωσικών σούπερ μάρκετ έρχεται μετά την απόφαση της ΕΕ να συμπεριλάβει τον ιδιοκτήτη της μητρικής Svetofor, Sergey Shnayder, στην 21η Δέσμη Κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εγκρίθηκαν πριν από μόλις λίγες ημέρες.

Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει αναστάτωση στους εν Ελλάδι προμηθευτές της αλυσίδας οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπερνούν τους 200, αλλά και στους εργαζόμενους της Mere, με την εταιρεία να διατηρεί 11 καταστήματα στην Ελλάδα.