Με συνολικές προσφορές που ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ του Ομίλου AKTOR, με τον στόχο της έκδοσης να υπερκαλύπτεται κατά 3,6 φορές.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη ζήτηση υψηλότερη των προσδοκιών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υπερκαλύψεις που έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχη συναλλαγή στην ελληνική κεφαλαιαγορά τα τελευταία χρόνια.

Στο βιβλίο προσφορών συμμετείχαν περισσότερα από 80 επενδυτικά κεφάλαια. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ομίλου, πάνω από το 50% των επενδυτικών σχημάτων που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανήκει στην κατηγορία των long-only funds, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς. Στην αύξηση συμμετείχαν επίσης άλλα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και ισχυροί Έλληνες επιχειρηματίες.

Η ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, σε συνδυασμό με τον αρχικό στόχο της συναλλαγής για την προσέλκυση μεγάλων, διεθνών και μακροπρόθεσμων επενδυτών, οδήγησε τη διοίκηση του Ομίλου στην απόφαση να περιορίσει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στην ΑΜΚ.

Παράλληλα, η διοίκηση επέλεξε να μην αυξήσει περαιτέρω το ύψος των κεφαλαίων που θα αντλούνταν, επισημαίνοντας ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την προστασία των υφιστάμενων μετόχων.

Ο Αλέξανδρος Εξάρχου χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου «στρατηγικό ορόσημο» για την ιστορία του Ομίλου. Όπως ανέφερε, τα νέα κεφάλαια, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη στήριξη των βασικών μετόχων και τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ, δημιουργούν τη βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη και τη δημιουργία αξίας στους τομείς δραστηριοποίησης του Ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η AKTOR ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή της θέση και, σύμφωνα με τη διοίκησή της, συγκαταλέγεται πλέον στις κεφαλαιακά ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Όμιλος ολοκληρώνει, παράλληλα, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα στην ιστορία του και επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, με τη διοίκησή του να επαναλαμβάνει την εμπιστοσύνη της στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.