Σε δύο παράλληλες κινήσεις για την ενίσχυση της χρηματοδότησης του επιχειρηματικού της σχεδίου προχωρά η AKTOR, καθορίζοντας την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς και εξετάζοντας, ταυτόχρονα, την έκδοση πενταετών ομολογιών ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας καθορίστηκε στα 11,25 ευρώ ανά μετοχή, η οποία είναι κοινή τόσο για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά όσο και για την ιδιωτική τοποθέτηση εκτός Ελλάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR αποφάσισε στις 22 Ιουλίου 2026 να αποδεχθεί προσφορές για νέες μετοχές συνολικού ποσού 650.000.002,50 ευρώ, έπειτα από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφηκε κατά τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Με βάση την τελική τιμή διάθεσης, αναμένεται να εκδοθούν συνολικά 57.777.778 νέες κοινές, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,30 ευρώ η καθεμία. Αναλυτικές πληροφορίες για το αποτέλεσμα της Συνδυασμένης Προσφοράς αναμένεται να ανακοινωθούν στις 27 Ιουλίου 2026.

Εξετάζει πενταετή ομολογιακή έκδοση

Παράλληλα, η AKTOR ανέθεσε σε τραπεζικό κοινοπρακτικό σχήμα τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος, οι οποίες ξεκίνησαν στις 23 Ιουλίου 2026.

Ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να ακολουθήσει η έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας πέντε ετών.

Η εταιρεία προτίθεται να αξιοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την ενδεχόμενη έκδοση για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, στους οποίους περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών και νέων επενδύσεων για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου.