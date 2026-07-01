Ήπια υποχώρηση καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.451,92 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,32%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 20,92 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,31%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,24%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+1,35%), του ΟΛΠ (+0,77%), της Allwyn (+0,72%) και της Σαράντης (+0,68%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-3,96%), των ΕΛΠΕ (-2,81%), της Τιτάν (-1,64%) και της Πειραιώς (-1,03%).

Οι μετοχές της TITAN και του ΟΤΕ είναι διαπραγματεύσιμες στην Euronext Athens χωρίς το μέρισμα ύψους Euro1,10 και Euro0,90 ανά μετοχή, αντιστοίχως.

Επίσης χωρίς το μέρισμα ύψους Euro0,065 και Euro0,40 αντιστοίχως , διαπραγματεύονται και οι μετοχές της Alpha Bank και της Helleniq Energy.

Ανοδικά κινούνται 31 μετοχές, 48 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (+3,28%) και Ιατρικό Αθηνών (+2,16%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Δρομέας (-4,19%) και ΟΤΕ (-3,96%).