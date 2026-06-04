Την προοπτική ισχυρής ανάπτυξης αποτυπώνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ΑΒΑΞ για το α’ τρίμηνο του 2026, με αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 17%, ενίσχυση EBITDA στα 26,7 εκατ. ευρώ και καθαρά μετά φόρων κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, προκύπτει, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας:

Αύξηση τζίρου 17% στα 208,4 εκατ. ευρώ, έναντι 177,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

EBITDA στα 26,7 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 2%, έναντι 26,2 εκατ. ευρώ το 2025.

Καθαρά μετά φόρων κέρδη 10,6 εκατ. ευρώ, έναντι 11,9 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων 2,6 δισ. ευρώ (Ιούνιος 2026).

«Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου στο α’ τρίμηνο του 2026 αυξήθηκε κατά 17,3% σε 208,4 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 177,7 εκατομμυρίων στη συγκρίσιμη περίοδο του προηγούμενου έτους, ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημειώθηκε σε όλα τα έργα που εκτελεί ο Όμιλος στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Σε συνέχεια της αποτελεσματικής εκτέλεσης όλων των μεγάλων συμβάσεων που έχουν εισέλθει πλέον σε ώριμη φάση, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν το α’ τρίμηνο του 2026 σε 26,7 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 26,2 εκατομμυρίων ευρώ το προηγούμενο έτος, με το περιθώριο EBITDA του κλάδου της κατασκευής (10,7%) να διατηρείται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά ολόκληρου του 2025 (10,8%).

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε 10,6 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 11,9 εκατομμυρίων ευρώ το 2025. Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας 401,7 εκατομμυρίων ευρώ, έναντι 397,7 εκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων και προς υπογραφή συμβάσεων κατασκευαστικών έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο παρέμεινε αμετάβλητο σε 2,6 δισεκατομμύρια έναντι του τέλους του 2025, ως αποτέλεσμα της υπογραφής νέων συμβάσεων ύψους 0,2 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα.

Τέλος, ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA τελευταίου 12μήνου) εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα: 2,0x την 31.03.2026 έναντι 1,7x στο τέλος του 2025», επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο Τύπου.