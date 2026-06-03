Η Φάις Συμμετοχών Α.Ε. ανακοίνωσε την οριστική ολοκλήρωση της πώλησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της «L.S. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΚΑΜΑΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.», σε συνέχεια της σχετικής ανακοίνωσης της 20ής Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς όλες οι αναβλητικές αιρέσεις, με τη συναλλαγή να αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Η επιτυχής περαίωση της συναλλαγής αυτής αποτελεί σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της εταιρείας για επικέντρωση στις βασικές δραστηριότητές της και σταδιακή αποεπένδυση από μη βασικές δραστηριότητες, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.