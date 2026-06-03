Στο 1,9% ρίχνει τον πήχη της ανάπτυξης το 2026 ο ΟΟΣΑ για την Ελλάδα, ανεβάζοντας παράλληλα τον πληθωρισμό στο 4,2% λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας. Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Οργανισμού, οι εκταμιεύσεις πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα στηρίξουν τις επενδύσεις, ενώ η αύξηση της απασχόλησης, οι μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα ενισχύσουν την κατανάλωση, παρά τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη είναι συνολικά ισορροπημένοι, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή ενέργειας και οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή θα ανακάμψουν από το τρίτο τρίμηνο και μετά, όπως υποτίθεται στο βασικό σενάριο. Εκτιμά ότι μια καλύτερη του αναμενομένου επίδοση του τουρισμού θα μπορούσε να ενισχύσει την ανάπτυξη, ενώ παρατεταμένες διαταραχές στις αγορές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν τις προοπτικές. Για το 2027, ο Διεθνής Οργανισμός προβλέπει ανάπτυξη 2%, ενώ ο πληθωρισμός προσγειώνεται στο 2,6%.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η συνετή δημοσιονομική πολιτική και η ταχεία μείωση του δημόσιου χρέους θα πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητες, καθώς οι προκλήσεις που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού και τις επενδυτικές ανάγκες θα συνεχίσουν να είναι μεγάλες.

Μειώστε τις φοροαπαλλαγές

Ο Οργανισμός εισηγείται τον περιορισμό των φορολογικών απαλλαγών και τη συνέχιση των δράσεων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ώστε να δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για δαπάνες στην υγεία και την εκπαίδευση. Παράλληλα, προτρέπει την Ελλάδα να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση μέσω απλούστευσης των αδειοδοτικών διαδικασιών για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τουρισμός και ενέργεια

Ο τουρισμός εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα της ελληνικής οικονομίας. Οι διεθνείς αφίξεις αυξάνονται και οι κρατήσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, στοιχείο που δημιουργεί προσδοκίες για ακόμη μία ισχυρή χρονιά. Την ίδια στιγμή, όμως, η κρίση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει την ελληνική οικονομία. Οι χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 16% από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο του 2026, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ επηρεάζει τόσο τις εξαγωγές υπηρεσιών όσο και τις εισαγωγές ενέργειας.

Μείωση του δημόσιου χρέους

Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα 2,6% του ΑΕΠ το 2026 και 2,7% το 2027, μετά το ιστορικά υψηλό 4,4% του ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2025. Ως αποτέλεσμα, το δημόσιο χρέος με βάση τον ορισμό του Μάαστριχτ αναμένεται να υποχωρήσει στο 129,8% του ΑΕΠ το 2027, από 146,1% το 2025.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, τα νέα μέτρα αφορούν κυρίως τη μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες και οικογένειες, καθώς και την αύξηση των δαπανών για άμυνα και ασφάλεια. Παράλληλα, οι εκταμιεύσεις πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αυξηθούν σημαντικά το 2026, πριν αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται τα επόμενα χρόνια.