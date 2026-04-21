Η Moving Doors, proptech εταιρεία που δραστηριοποιείται στη διαχείριση επιπλωμένων κατοικιών για διαμονή μεσαίας και μακράς διάρκειας, προσφέρει πλήρως επιπλωμένες κατοικίες για διαμονή από έναν μήνα και πάνω. Η εταιρεία απευθύνεται σε επαγγελματίες που μετακινούνται για εργασία, στελέχη διεθνών εταιρειών, digital nomads, αλλά και οικογένειες που χρειάζονται προσωρινή εγκατάσταση για κάποιους μήνες.

Με παρουσία ήδη σε Ελλάδα και Κύπρο, η Moving Doors εντείνει την ανάπτυξή της με επίκεντρο την Αθήνα, επεκτείνοντας σταδιακά τη δραστηριότητά της και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για ευέλικτες λύσεις κατοικίας ενισχύεται.

Σήμερα, η εταιρεία διαχειρίζεται περισσότερα από 500 επιπλωμένα διαμερίσματα σε πόλεις όπως η Αθήνα, η Λεμεσός, η Πάφος και η Λάρνακα, με στόχο να φτάσει τα 3.000 τα επόμενα χρόνια. Την αναπτυξιακή της πορεία υποστηρίζει επενδυτικά η Golden Age Capital, ελληνικό private equity fund με υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, τόσο ως προς την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου κατοικιών όσο και ως προς την εξέλιξη της τεχνολογικής της υποδομής, σε μια αγορά όπου το serviced living αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Τι είναι το «Seamless Living»

Στον πυρήνα της προσέγγισης της Moving Doors βρίσκεται η φιλοσοφία του Seamless Living, ενός μοντέλου που επιδιώκει να απλοποιήσει συνολικά την εμπειρία διαμονής σε μια νέα πόλη. Από την αναζήτηση κατοικίας και τη συμφωνία μίσθωσης έως τη διάρκεια της παραμονής, όλα οργανώνονται μέσα από ένα ενιαίο σύστημα που συνδυάζει ψηφιακά εργαλεία με συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένη ομάδα.

Οι διαδικασίες πραγματοποιούνται γρήγορα και με διαφάνεια μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας της εταιρείας, η οποία εξελίσσεται σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο διαχείρισης για ιδιοκτήτες και ενοίκους, προσφέροντας σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα της μίσθωσης. Παράλληλα, η ομάδα της εταιρείας φροντίζει για την ομαλή λειτουργία των κατοικιών και την άμεση υποστήριξη των ενοίκων.

Όπως σημειώνει ο Θάνος Γεραμάνης, CEO της Moving Doors: «Η διεθνής κινητικότητα επαγγελματιών και ιδιωτών ανοίγει ευκαιρίες για μια νέα κατηγορία κατοικίας. Θέλουμε τους ενοίκους μας να ζουν χωρίς πρακτικές ανησυχίες—πλήρως εγκατεστημένοι σε μια υψηλής ποιότητας κατοικία, και τους ιδιοκτήτες να έχουν ένα αξιόπιστο, σύγχρονο εργαλείο διαχείρισης. Το Seamless Living δεν απευθύνεται σε ένα μόνο κοινό: είναι η απάντηση σε κάθε άνθρωπο που βρίσκεται σε κίνηση—είτε σπουδάζει στο εξωτερικό, είτε ταξιδεύει για ιατρική περίθαλψη, είτε αναλαμβάνει ένα νέο project σε άλλη χώρα. Η επέκτασή μας σε νέα segments και σε νέες ευρωπαϊκές αγορές αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό το όραμα».

Την ίδια στιγμή, η Moving Doors επεκτείνει το επιχειρηματικό της μοντέλο πέρα από τις οικιστικές κατοικίες, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία του Seamless Living σε νέα segments ζήτησης. Η εταιρεία σχεδιάζει να απευθυνθεί σε κοινά με διαφορετικές, αλλά εξίσου έντονες ανάγκες ευέλικτης διαμονής, από φοιτητές και ασθενείς ιατρικού τουρισμού έως επαγγελματίες σε μακροχρόνια αποστολή ή άτομα σε μεταβατική φάση ζωής.

Σε επίπεδο γεωγραφικής επέκτασης, η Moving Doors σχεδιάζει την επιλεκτική είσοδό της και σε άλλες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εστιάζοντας σε πόλεις με έντονη κινητικότητα, υψηλή ζήτηση για ευέλικτη στέγαση και ανεπτυγμένο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της ποιότητας υπηρεσιών που χαρακτηρίζει την εταιρεία στις αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται.