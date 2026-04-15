Μειωμένες εμφανίζονται σήμερα το πρωί οι τιμές του πετρελαίου σε σύγκριση με χθες, ωστόσο η αγορά εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση αναμονής, χωρίς σαφή κατεύθυνση. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν διαμορφώσει ένα ασταθές τοπίο, με τις τιμές να επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικούς και στρατηγικούς παράγοντες.

Η κατάπαυση του πυρός οδήγησε αρχικά σε πτώση των τιμών, ενώ στη συνέχεια ο ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προκάλεσε νέα άνοδο. Πλέον, οι προσδοκίες για επανέναρξη διαπραγματεύσεων έχουν οδηγήσει σε περαιτέρω αποκλιμάκωση, χωρίς όμως να επαναφέρουν τις τιμές σε χαμηλά επίπεδα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία από τις πρόσφατες μειώσεις δεν ήταν αρκετά σημαντική ώστε να επαναφέρει το κόστος του πετρελαίου κάτω από τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης. Οι τιμές παραμένουν αυξημένες, διατηρώντας την πίεση στις αγορές ενέργειας και στους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, η τιμή του Brent διαμορφώνεται πλέον στα 95,68 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σε σχέση με τα περίπου 72 δολάρια στα τέλη Φεβρουαρίου, αλλά υποχωρώντας από τα υψηλά της περιόδου του πολέμου, που άγγιξαν τα 120 δολάρια.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το κόστος ανεφοδιασμού των οχημάτων είναι χαμηλότερο σε σχέση με ορισμένες φάσεις της σύγκρουσης, παραμένει όμως υψηλότερο από τα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.