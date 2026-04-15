Ένα δεξαμενόπλοιο με προορισμό το Ιράκ, το οποίο είχε διακόψει το περασμένο Σαββατοκύριακο την προσπάθειά του να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ προς τον Περσικό Κόλπο, πλέει πλέον μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού. Η διέλευση αυτή ενδέχεται να το καταστήσει το πρώτο πλοίο μεταφοράς αργού πετρελαίου που κατευθύνεται δυτικά μέσω του περάσματος, από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο αμερικανικός αποκλεισμός τη Δευτέρα.

Μια αρμάδα πολεμικών πλοίων των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία επιδιώκει να ασκήσει πίεση στο Ιράν περιορίζοντας τις εξαγωγές πετρελαίου του, έχει παρεμποδίσει τη ναυσιπλοΐα έξω από το στενό, στον Κόλπο του Ομάν. Η παρουσία αυτή φαίνεται να έχει αναγκάσει ορισμένα δεξαμενόπλοια να πραγματοποιήσουν αναστροφή πορείας προς τον Περσικό Κόλπο, μεταξύ αυτών και το πλοίο «Ριτς Στάρι», το οποίο βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις. Παράλληλα, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο προσωρινής παύσης των αποστολών, προκειμένου να αποφευχθεί η δοκιμασία του αποκλεισμού και η υπονόμευση των διαπραγματεύσεων.

Το «Άγιος Φανούριος Ι», το οποίο δεν βρίσκεται σε μαύρη λίστα και δεν κατευθύνεται προς το Ιράν, έχει διασχίσει το στενό μέσω διαδρομής εγκεκριμένης από την Τεχεράνη, ανάμεσα στα νησιά Κεσμ και Λαράκ, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων. Το δεξαμενόπλοιο μεταδίδει ως προορισμό τη Βασόρα του Ιράκ, από όπου πρόκειται να παραλάβει φορτίο με τελικό προορισμό το Βιετνάμ.

An Iraq-bound supertanker that aborted a weekend attempt to cross the Strait of Hormuz into the Persian Gulf is now sailing through the waterway, that would make it the first to head west through conduit since the US blockade https://t.co/6B0LqoLtM8 — Bloomberg (@business) April 15, 2026

Η πρώτη προσπάθεια του «Άγιος Φανούριος Ι» να επιστρέψει στον Περσικό Κόλπο διακόπηκε την Κυριακή, όταν κατέρρευσαν οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με το πλοίο να πραγματοποιεί αναστροφή πριν από το στενό σημείο διέλευσης.

Πλοιοκτήτες, έμποροι ενέργειας και επενδυτές παρακολουθούν στενά τις διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ, επιδιώκοντας να κατανοήσουν πώς Τεχεράνη και Ουάσιγκτον ασκούν έλεγχο στην κυκλοφορία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους ναυτιλιακούς διαδρόμους παγκοσμίως. Την Τρίτη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με εντολές των δυνάμεών τους να αναστρέψουν πορεία και να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του αποκλεισμού.

Κλήση και ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλησαν εκτός εργάσιμων ωρών προς τη διαχειρίστρια εταιρεία του «Άγιος Φανούριος Ι», την Eastern Mediterranean Maritime, ιδιοκτησίας Μαρτίνου, όπως εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Equasis, δεν έλαβαν άμεση απάντηση.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών, η οποία είχε σχεδόν παγώσει από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν, παρουσίασε μικρή αύξηση το περασμένο Σαββατοκύριακο, με τρία υπερδεξαμενόπλοια να πραγματοποιούν διέλευση μεταφέροντας φορτία. Ωστόσο, η κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών και οι απειλές για αποκλεισμό έχουν οδηγήσει πλοιοκτήτες να δηλώνουν ότι θα αποφύγουν τις διελεύσεις μέχρι να καταστούν σαφείς οι κανόνες εμπλοκής.

Το «Ριτς Στάρι», το οποίο εξακολουθεί να κινείται πίσω μέσω του στενού, εκπέμπει σήμα ότι αναμένει οδηγίες, ένδειξη που συχνά σημαίνει ότι δεν διαθέτει σαφή προορισμό. Τα δεδομένα παρακολούθησης δείχνουν ότι παραμένει πλήρως φορτωμένο με το ίδιο φορτίο που μετέφερε κατά την έξοδό του από τον Περσικό Κόλπο, αν και το Bloomberg News δεν μπόρεσε να προσδιορίσει άμεσα τη φύση του φορτίου.

Παράλληλα, ένα ακόμη άδειο δεξαμενόπλοιο υπό αμερικανικές κυρώσεις, το «Αλίσια», πλέει δίπλα του. Το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο τέθηκε υπό κυρώσεις πέρυσι με την προηγούμενη ονομασία «Μοντρόουζ» λόγω των δεσμών του με το ιρανικό εμπόριο πετρελαίου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή μεταξύ των νησιών Λαράκ και Κεσμ του Ιράν. Είχε για σύντομο διάστημα δηλώσει ως προορισμό τη Βασόρα του Ιράκ, ωστόσο πλέον αναφέρει ότι αναμένει οδηγίες.

Το «Ριτς Στάρι» ανήκει στην εταιρεία Full Star Shipping Ltd., η οποία μοιράζεται τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας με την Shanghai Xuanrun Shpg. Co. Ltd.. Κλήση προς την εταιρεία της Σανγκάης δεν κατέστη δυνατή, ενώ δεν υπήρξε απάντηση και σε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα. Η εταιρεία αυτή βρίσκεται επίσης υπό κυρώσεις από το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Τέλος, κλήση προς την ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια εταιρεία του «Αλίσια», την Placencia Services Inc., δεν απαντήθηκε.