Τα ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια έκλεισαν με ισχυρή άνοδο σήμερα, με τους επενδυτές να εκφράζουν ικανοποίηση για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

Το Χρηματιστήριο του Παρισιού κατέγραψε άνοδο +4,49%, της Φραγκφούρτης +6,06%, του Λονδίνου +2,51%, του Μιλάνου +3,70% και της Μαδρίτης +3,94%.

Η τιμή του πετρελαίου από την άλλη καταγράφει πτώση. Γύρω στις 18.15 (ώρα Ελλάδας) το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουνίου, υποχωρούσε κατά 13,04%, στα 95,02 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI, παράδοσης Μαΐου, έπεσε στα 95,70 δολάρια το βαρέλι (-15,27%).

Για να ασκήσει πιέσεις στην Ουάσινγκτον, το Ιράν έκλεισε σχεδόν ολοσχερώς το Ορμούζ απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η κατάπαυση του πυρός προβλέπει ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τις επιθέσεις στο Ιράν για δύο εβδομάδες και η Τεχεράνη θα ξανανοίξει σταδιακά τα Στενά. Για αυτόν τον λόγο παρατηρείται «τεράστια μεταστροφή στις αγορές, μια μαζική ανακούφιση», σχολίασε η Καθλίν Μπρουκς, αναλύτρια στην XTB.

Εφόσον επιβεβαιωθεί το άνοιγμα του Ορμούζ, τις επόμενες ημέρες, «θεωρητικά, τα 10-13 εκατομμύρια βαρέλια (προϊόντων πετρελαίου) ημερησίως που ήταν μπλοκαρισμένα (…) σταδιακά θα απελευθερωθούν», εξήγησε η αναλύτρια Τάμας Βάργκα του PVM.

Ωστόσο, στα 95 δολάρια το βαρέλι, η τιμή θεωρείται ακόμη «πολύ υψηλή», όπως είπε ο Χόρχε Λεόν, αναλυτής της Rystad Energy, γεγονός που μαρτυρά ότι η αγορά παραμένει ακόμη επιφυλακτική.

Η τιμή του αερίου επίσης μειώθηκε πολύ μόλις ανακοινώθηκε η κατάπαυση του πυρός, στα 45,58 ευρώ (-14,41%).