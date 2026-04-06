Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το Fuel Pass, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες οδηγούς να υποβάλουν αίτηση για την επιδότηση καυσίμων, σε μια περίοδο που οι τιμές παραμένουν υψηλές και οι μετακινήσεις αυξάνονται, ιδιαίτερα ενόψει των εορτών.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet, ενώ η εφαρμογή θα παραμείνει διαθέσιμη έως και τις 30 Απριλίου. Οι πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα μπορούν να εξυπηρετηθούν μέσω των ΚΕΠ, είτε με φυσική παρουσία είτε με εξουσιοδότηση.

Ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για το Fuel Pass

Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024, ενώ η αίτηση αξιολογείται αυτόματα μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Το σύστημα ελέγχει το εισόδημα, την κατοχή οχήματος, την ασφάλιση και την καταβολή τελών κυκλοφορίας, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον εγγράφων.

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει ή να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του, όπως τη διεύθυνση email, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τον τραπεζικό λογαριασμό. Στη συνέχεια, επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο επιθυμεί να λάβει την ενίσχυση.

Πώς μπορεί να καταβληθεί η επιδότηση

Η επιδότηση μπορεί να καταβληθεί είτε μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, που εκδίδεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από πιστωτικό ίδρυμα, είτε με απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση της ψηφιακής κάρτας, το ποσό της ενίσχυσης είναι αυξημένο, ενώ στην τραπεζική κατάθεση είναι μειωμένο κατά 5 έως 10 ευρώ.

Τα ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με τον τύπο οχήματος και την περιοχή κατοικίας. Για αυτοκίνητα σε ηπειρωτικές περιοχές, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ για το δίμηνο με χρήση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ χωρίς αυτή. Για κατοίκους νησιωτικών περιοχών, τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ με κάρτα και 50 ευρώ χωρίς κάρτα.

Αντίστοιχα, για μοτοσυκλέτες η επιδότηση διαμορφώνεται σε 30 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ στα νησιά, ενώ σε περίπτωση επιλογής τραπεζικής κατάθεσης τα ποσά είναι χαμηλότερα. Στις νησιωτικές περιοχές περιλαμβάνονται το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά, η Κρήτη, οι Σποράδες, καθώς και νησιά όπως η Θάσος, η Σκύρος και η Σαμοθράκη.

Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα

Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται γρήγορα, εντός δύο εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Ωστόσο, λόγω των αργιών του Πάσχα, όσοι υποβάλουν αίτηση κοντά στις συγκεκριμένες ημερομηνίες ενδέχεται να δουν την πίστωση μετά το πέρας των εορτών.

Η ενεργοποίηση της ψηφιακής κάρτας γίνεται μέσω οδηγιών που αποστέλλονται στον δικαιούχο με SMS και email από το πιστωτικό ίδρυμα. Παράλληλα, για την υποστήριξη των χρηστών λειτουργεί υπηρεσία help desk, ενώ διατίθεται και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής.

Το Fuel Pass αποτελεί ένα από τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους καυσίμων, το οποίο συνεχίζει να επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά. Αν και τα ποσά της επιδότησης είναι περιορισμένα σε σχέση με το συνολικό κόστος μετακίνησης, προσφέρουν μια προσωρινή οικονομική ανάσα, ιδιαίτερα για όσους εξαρτώνται καθημερινά από τη χρήση οχήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα της διαδικασίας και η αυτοματοποίηση των ελέγχων αποτελούν βασικά στοιχεία του προγράμματος, με στόχο την άμεση καταβολή της ενίσχυσης χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια. Το ενδιαφέρον αναμένεται αυξημένο τις πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας, με τους δικαιούχους να σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν εγκαίρως την επιδότηση.