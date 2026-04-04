Ενισχύει το αποτύπωμά του στον τουρισμό πολυτελείας ο ξενοδοχειακός όμιλος Μαμιδάκη και το brand του bluegr Hotels & Resorts.

Τούτων δοθέντων έχει δρομολογήσει επενδυτικό πρόγραμμα δαπάνης 125 εκατ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την αναβάθμιση των ξενοδοχείων του στην Κρήτη.

Επισημαίνεται ότι η ανακαίνιση του Candia Park Village, τοποθετείται το Φθινόπωρο του 2028 το οποίο θα μετατραπεί από τετράστερο σε πεντάστερο ξενοδοχείο, με επένδυση που αγγίζει περίπου τα 30 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της φάσης, που θα διαρκέσει δύο χρόνια, θα ακολουθήσει επέκταση της μονάδας με την προσθήκη 100 δωματίων και 12 βιλών. Το συνολικό κόστος της επέκτασης, που θα διαρκέσει επίσης δύο χρόνια, εκτιμάται στα 50 εκατ. ευρώ.

Το Candia Park Village

Παράλληλα, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, όπως η ανακαίνιση του Minos Palace Resort (23 εκατ. ευρώ), η αναβάθμιση του Minos Beach Art Hotel (18 εκατ. ευρώ), καθώς και η δημιουργία του Pharos, ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου. Το τελευταίο αφορά επένδυση 5 εκατ. ευρώ για την κατασκευή logistics center που εξυπηρετεί τις ανάγκες των ξενοδοχείων στην Κρήτη και περιλαμβάνει και 47 δωμάτια για τη φιλοξενία προσωπικού.

Επιπλέον, το 2025 εγκαινιάστηκε το Nao, ένας σύγχρονος χώρος ευεξίας και μακροζωίας στο Minos Palace Resort στον Άγιο Νικόλαο.

Εν τω μεταξύ πέραν από τις μονάδες στην Κρήτη, η εταιρεία διαθέτει και το Life Gallery Athens, ένα boutique ξενοδοχείο στην Εκάλη.

Σε οικονομικό επίπεδο, η εταιρεία παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη την τελευταία τετραετία, με τα έσοδα να αναρριχώνται κατά 48% (από 25,2 εκατ. ευρώ το 2022 σε 37,3 εκατ. ευρώ το 2025) και το EBITDA σε ποσοστό 39% (από 10,2 σε 14,2 εκατ. ευρώ). Αντίστοιχα, η μέση τιμή δωματίου αυξήθηκε κατά 37%, φτάνοντας τα 357 ευρώ το 2025.

Προβληματισμός

Ωστόσο, προβληματισμός υπάρχει σχετικά με τις επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, καθώς καταγράφεται μείωση έως 12% στον ρυθμό νέων κρατήσεων σε σύγκριση με πέρυσι. Αν και οι ακυρώσεις παραμένουν σε φυσιολογικά επίπεδα, παρατηρείται διστακτικότητα από αγορές όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ ανησυχία προκαλεί και η πιθανή αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων, σύμφωνα με τη Τζίνα Μαμιδάκη, διευθύνουσα σύμβουλο της εταιρείας.

H Τζίνα Μαμιδάκη

Τέλος, η εταιρεία έχει βαθιές ρίζες στον ελληνικό τουρισμό, με την απαρχή της να τοποθετείται το 1962, όταν ο Γιώργος Μαμιδάκης ίδρυσε το πρώτο ξενοδοχείο στον Άγιο Νικόλαο. Η σημερινή μορφή της εταιρείας διαμορφώθηκε το 1998 υπό την ηγεσία της κας Τζίνας Μαμιδάκη, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα στο τιμόνι του Ομίλου.