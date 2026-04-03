Σε βραδυφλεγή βόμβα για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εξελίσσονται οι αεροπορικές μετακινήσεις, δεδομένου ότι περίπου το 80% των αφίξεων στη χώρα έρχεται μέσω πτήσεων.

Ήδη καταγράφονται από τις αρχές Απριλίου σημαντικές ανατιμήσεις στις αεροπορικές μετακινήσεις προς την Ευρώπη και την Ελλάδα, καθώς η αύξηση του φόρου επιβατών στο Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον λόγω της διεθνούς συγκυρίας. Οι εξελίξεις αυτές διαμορφώνουν ένα νέο, πιο ακριβό τοπίο για τα ταξίδια, επηρεάζοντας άμεσα τη ζήτηση ενόψει της θερινής περιόδου.

Από την 1η Απριλίου, οι επιβάτες που αναχωρούν από το Ηνωμένο Βασίλειο καλούνται να πληρώσουν υψηλότερο Air Passenger Duty (APD), έναν φόρο που επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρείες αλλά μετακυλίεται στο τελικό κόστος των εισιτηρίων. Για πτήσεις μικρών αποστάσεων, όπως προς την Ελλάδα, η επιβάρυνση φτάνει έως και τις 32 λίρες, αυξάνοντας το συνολικό κόστος για εκατομμύρια ταξιδιώτες.

Η αύξηση αφορά όλες τις κατηγορίες ταξιδιών και διαφοροποιείται ανάλογα με την απόσταση και τη θέση. Στην κατηγορία Α, που περιλαμβάνει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιβάτες economy θα πληρώνουν πλέον 15 λίρες από 13, ενώ για υψηλότερες θέσεις το κόστος ανεβαίνει στις 16 λίρες από 14. Ιδιαίτερα μεγάλη είναι η επιβάρυνση για ιδιωτικά τζετ, όπου ο φόρος εκτοξεύεται στις 142 λίρες από 84.

Η Ελλάδα, δημοφιλής προορισμός

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι Βρετανοί σχεδιάζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται σταθερά στους πιο δημοφιλείς προορισμούς. Ωστόσο, η αύξηση του κόστους ενδέχεται να επηρεάσει τόσο τους ταξιδιώτες αναψυχής όσο και τους επαγγελματίες, περιορίζοντας την ευελιξία στις κρατήσεις.

Την ίδια ώρα, η διεθνής αεροπορική αγορά δέχεται ισχυρές πιέσεις λόγω της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία επηρεάζει άμεσα το κόστος λειτουργίας των αεροπορικών εταιρειών. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών αναλύσεων, οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί αισθητά μέσα στον Μάρτιο, με ορισμένες διαδρομές να καταγράφουν εκρηκτικές αυξήσεις.

Καθοριστικός παράγοντας είναι το κόστος των καυσίμων, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τρίτο των λειτουργικών δαπανών των αεροπορικών εταιρειών. Οι αναγκαστικές αλλαγές δρομολογίων, η αποφυγή συγκεκριμένων εναέριων χώρων και η μείωση της διαθέσιμης χωρητικότητας εντείνουν περαιτέρω τις πιέσεις. Ως αποτέλεσμα, οι πτήσεις από την Ευρώπη προς την Ασία αναμένεται να παρουσιάσουν μέση αύξηση τιμών έως και 79% κατά τη θερινή περίοδο.

Η εικόνα αποτυπώνεται και σε βασικά διεθνή δρομολόγια, όπου καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις. Διαδρομές όπως Λονδίνο–Μελβούρνη ή Άμστερνταμ–Σιγκαπούρη εμφανίζουν αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τα συνηθισμένα επίπεδα, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

Μειωμένες οι κρατήσεις από ΗΠΑ για Ευρώπη

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών συνοδεύεται από υποχώρηση της ζήτησης. Οι κρατήσεις από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ μειώνονται κατά 15%, ενώ αντίστοιχη πτώση καταγράφεται και σε άλλα διεθνή δρομολόγια. Οι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, επηρεασμένοι τόσο από το αυξημένο κόστος όσο και από την αβεβαιότητα που επικρατεί.

Η κατάσταση επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από τις δεκάδες χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων που έχουν καταγραφεί διεθνώς το τελευταίο διάστημα, γεγονός που περιορίζει τη διαθεσιμότητα και αυξάνει περαιτέρω τις τιμές. Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε επιπλέον επιβαρύνσεις καυσίμων, μετακυλίοντας το κόστος στους επιβάτες.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και σε περίπτωση αποκλιμάκωσης της έντασης, οι πιέσεις στις τιμές δεν θα υποχωρήσουν άμεσα. Οι καθυστερήσεις στη μετακύλιση του κόστους, σε συνδυασμό με τη μειωμένη χωρητικότητα και τα ακριβότερα καύσιμα, δημιουργούν ένα περιβάλλον που θα συνεχίσει να επηρεάζει την αγορά τους επόμενους μήνες.

Για την Ελλάδα, που αποτελεί βασικό προορισμό της βρετανικής αγοράς, οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ένα σύνθετο τοπίο. Από τη μία πλευρά, η ζήτηση παραμένει ισχυρή, από την άλλη όμως το αυξημένο κόστος ενδέχεται να επηρεάσει τη διάρκεια και τη συχνότητα των ταξιδιών, οδηγώντας τους επισκέπτες σε πιο προσεκτικό προγραμματισμό των διακοπών τους.