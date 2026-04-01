Τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα η επιδότηση ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή διυλιστηρίου της Helleniq Energy για το ντίζελ διαμορφώνεται σήμερα σε 1,459 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,582 ευρώ χθες, ενώ η τιμή της Motor Oil αντίστοιχα είναι σήμερα 1,452 ευρώ έναντι 1,58 χθες. Η διαφορά μαζί με το ΦΠΑ διαμορφώνεται στα 15,2 λεπτά ανά λίτρο και η απόσταση έως τα 20 λεπτά που είναι η επιδότηση οφείλεται στην άνοδο των διεθνών τιμών.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος Μιχάλης Κιούσης, η μείωση θα φανεί σταδιακά από σήμερα στις τιμές λιανικής καθώς τα πρατήρια εφοδιάζονται με πετρέλαιο με τη μειωμένη φορολογία, σε συνάρτηση πάντοτε με τη διακύμανση των διεθνών τιμών που αντανακλώνται στις τιμές διυλιστηρίου.

Πάντως η μείωση του φόρου διασφαλίζεται ότι θα περάσει στην αλυσίδα εφοδιασμού καθώς έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, 5 λεπτά στη χονδρική (εταιρείες εμπορίας) και 12 λεπτά στη λιανική (πρατήρια).

Θα ακολουθήσει η ενίσχυση των πολιτών μέσω ψηφιακής κάρτας για χρήση σε πρατήρια καυσίμων, Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και ταξί που αντιστοιχεί σε επιδότηση περίπου 36 λεπτών ανά λίτρο βενζίνης.

Η επιδότηση μέσω fuel pass διαμορφώνεται για τα αυτοκίνητα σε 60 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και 50 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα, ενώ για τις μοτοσικλέτες είναι 35 ευρώ για τις νησιωτικές περιοχές και 30 ευρώ για την υπόλοιπη Ελλάδα.