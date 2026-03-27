Στα 1.196 ευρώ μικτά μπορεί να φτάσει πλέον ο κατώτατος μισθός για εργαζόμενο άνω των 30 ετών με τρεις τριετίες, ενώ στην περίπτωση δύο παιδιών οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται έως και στα 996 ευρώ τον μήνα και φτάνουν τα 1.162 ευρώ σε 12μηνη βάση. Πρόκειται για το ανώτατο επίπεδο αποδοχών που «χτίζεται» πάνω στον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ από την 1η Απριλίου 2026, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο που παίζουν πλέον οι τριετίες και τα οικογενειακά επιδόματα.

Η νέα αύξηση δεν περιορίζεται στον βασικό μισθό, αλλά λειτουργεί πολλαπλασιαστικά μέσω των προσαυξήσεων. Έτσι, οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία βλέπουν αισθητά μεγαλύτερες αυξήσεις στις τελικές αποδοχές τους. Για παράδειγμα, χωρίς παιδιά, οι καθαρές αποδοχές φτάνουν τα 959 ευρώ με τρεις τριετίες, ενώ με ένα παιδί διαμορφώνονται στα 974 ευρώ. Στην περίπτωση δύο παιδιών, το καθαρό ποσό αγγίζει τα 996 ευρώ, πλησιάζοντας πλέον το όριο των 1.000 ευρώ καθαρά.

Ακόμη και για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τρεις τριετίες, τα οφέλη είναι εμφανή. Με μία τριετία, οι καθαρές αποδοχές κυμαίνονται από 834 ευρώ χωρίς παιδιά έως 865 ευρώ με δύο παιδιά, ενώ με δύο τριετίες φτάνουν έως τα 931 ευρώ. Σε ετήσια βάση (12 μισθοί), τα ποσά αυτά μεταφράζονται σε σημαντική ενίσχυση του εισοδήματος, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνά τα 1.100 ευρώ τον μήνα.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 40 ευρώ – από 880 σε 920 ευρώ – εντάσσεται σε μια συνολική πορεία ανόδου των αποδοχών τα τελευταία χρόνια. Από το 2019 μέχρι σήμερα, η αύξηση αγγίζει το 35,4%, ενώ ο στόχος της κυβέρνησης είναι να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027. Παράλληλα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, στοιχείο που δείχνει τη συνολική τάση βελτίωσης στην αγορά εργασίας.

Δείτε τι ισχύει για τους εργαζόμενους άνω των 30 ετών

Η επίδραση της αύξησης δεν περιορίζεται στον ιδιωτικό τομέα. Στο Δημόσιο, οι βασικοί μισθοί αυξάνονται οριζόντια κατά 40 ευρώ, επηρεάζοντας τόσο τον εισαγωγικό μισθό όσο και τα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αύξηση θα εμφανιστεί στη μισθοδοσία του Μαΐου, με αναδρομική καταβολή για τον Απρίλιο.

Ποια επιδόματα ενισχύονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού

Παράλληλα, αυξάνονται και μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ειδική παροχή μητρότητας, το επίδομα γονικής άδειας, το επίδομα ανεργίας και τα εποχικά βοηθήματα. Έτσι, η αύξηση έχει ευρύτερο αντίκτυπο, επηρεάζοντας όχι μόνο τους εργαζόμενους αλλά και όσους λαμβάνουν κοινωνικές παροχές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι οι νέοι εργαζόμενοι επωφελούνται επιπλέον λόγω των φορολογικών αλλαγών. Για όσους είναι κάτω των 25 ετών, το καθαρό όφελος φτάνει τα 35 ευρώ τον μήνα, ενώ για τις ηλικίες 26 έως 29 ετών διαμορφώνεται στα 32 ευρώ. Για τους εργαζόμενους άνω των 30 ετών, η καθαρή μηνιαία αύξηση είναι περίπου 29 ευρώ.

Συνολικά, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού λειτουργεί ως «μοχλός» για ευρύτερη ενίσχυση των εισοδημάτων. Οι εργαζόμενοι με προϋπηρεσία και οικογενειακές υποχρεώσεις είναι οι πλέον ωφελημένοι, καθώς οι τριετίες επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο, αυξάνοντας ουσιαστικά το τελικό ποσό που λαμβάνουν.

Η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι ο κατώτατος μισθός δεν αποτελεί πλέον ένα σταθερό σημείο αναφοράς, αλλά μια βάση πάνω στην οποία «χτίζονται» σημαντικές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με τα χρόνια εργασίας και την οικογενειακή κατάσταση. Και αυτό αλλάζει ουσιαστικά το τοπίο των αμοιβών στην αγορά εργασίας.