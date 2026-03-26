Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, που διαμορφώνεται πλέον στα 920 ευρώ, παρουσίασε, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, παρουσία του γενικού γραμματέα Εργασιακών Σχέσεων, Νίκου Μηλαπίδη.

Από την 1η Απριλίου 2026, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 4,55% και διαμορφώνεται αναλυτικά ως εξής:

Για τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης κατά 40 ευρώ. Συνεπώς, διαμορφώνεται από τα 880 ευρώ που είναι σήμερα, στα 920 ευρώ.

Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών διαμορφώνεται από 39,30 ευρώ σε 41,09 ευρώ, ενώ στα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου κατά 40 ευρώ, μετά την αύξηση των 30 ευρώ το 2025 και την οριζόντια αύξηση των 70 ευρώ το 2024. Από το 2019, η σωρευτική αύξηση αγγίζει τα 270 ευρώ μηνιαίως ή 3.780 ευρώ ετησίως, 4,2 έως 5,8 μισθοί παραπάνω, δηλαδή 41,54% συνολική αύξηση από το 2019. Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε: «Από την 1η Απριλίου, ο κατώτατος μισθός αυξάνεται για έκτη διαδοχική φορά, διαμορφούμενος στα 920 ευρώ, καταγράφοντας συνολική αύξηση 41,54% σε σχέση με το 2019. Στόχος μας είναι η ουσιαστική ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, εντός των αντοχών της οικονομίας και του δημόσιου δημοσιονομικού. Παράλληλα, η νέα δυναμική σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, κατ’ εφαρμογή της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας, που ήδη αγγίζουν 500.000 εργαζόμενους, η αύξηση αποδοχών εργαζομένων ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, καθώς και η μείωση της ανεργίας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών, συνθέτουν ένα συνεκτικό πλέγμα πολιτικών που ενισχύουν την εργασία και το διαθέσιμο εισόδημα». Το καθαρό όφελος για τους εργαζόμενους Σύμφωνα με παραδείγματα, που παρουσιάστηκαν, προκύπτουν τα εξής:

Εργαζόμενος κάτω των 25 ετών: Καθαρές μηνιαίες απολαβές: 797 ευρώ, Καθαρή μηνιαία αύξηση: 54 ευρώ, καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 756 ευρώ.

Εργαζόμενος από 26 έως 30 ετών: Καθαρές μηνιαίες απολαβές 781 ευρώ, καθαρή μηνιαία αύξηση: 38 ευρώ, καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί): 529 ευρώ. Από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου επηρεάζονται άμεσα περίπου 700.000 θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, όσοι λαμβάνουν επιδόματα και παροχές που υπολογίζονται με βάση τον κατώτατο μισθό (π.χ. επίδομα μητρότητας, γονικής άδειας, ανεργίας), τριετίες, ενώ έμμεσα επηρεάζεται και ο μέσος μισθός, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025, ανήλθε στα 1.516 ευρώ. Σημειώνεται ότι η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ (≈4,5%) βρίσκεται εντός του εύρους (910 ευρώ – 924 ευρώ) που προκύπτει από την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, διασφαλίζοντας ισορροπία. Όπως αναφέρθηκε: «Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται (ΑΕΠ ~2,1%), επιτρέποντας την αύξηση κατά 40 ευρώ, που διασφαλίζει σταθερή και συνεχιζόμενη ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος εντός των δυνατοτήτων της οικονομίας, αλλά και των αντοχών των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο νέος κατώτατος μισθός εφαρμόζεται άμεσα και στο δημόσιο (+40 ευρώ) και συμπαρασύρει επιδόματα, αυξάνοντας το δημοσιονομικό κόστος. Η αβεβαιότητα για το 2026, λόγω γεωπολιτικών εξελίξεων (Μέση Ανατολή, ενέργεια), επιβάλλει προσεκτική στάθμιση όλων των παραγόντων». Παράλληλα, από το 2019:

Η ανεργία μειώθηκε στο 7,7%, το χαμηλότερο των τελευταίων 18 ετών, από 17,8% τον Ιούλιο του 2019.

Μείωση της ανεργίας των γυναικών κατά 52,5% (22,1% →10,5%).

Μείωση της ανεργίας των νέων (15-24) κατά 56,3% (37% →16%).

Δείκτης ανεργίας των ανδρών στο 5,4%, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 5,7%.

563.000 νέες θέσεις εργασίας.

Αύξηση της πλήρους απασχόλησης στο 78,5%.

63,5% λαμβάνει μισθό πάνω από 1.000 ευρώ έναντι 53,7% το 2024 και 36,3% το 2019.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ (από τα 1.264 ευρώ το 2019, αύξηση +20%).

Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 ποσοστιαίες μονάδες (51,81% άντρες – 48,19% γυναίκες) από 6,7 το 2019.

Σήμερα, εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ό,τι το 2019.

Οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν ήδη μειωθεί κατά 5,4 ποσοστιαίες μονάδες, με προγραμματισμένη μείωση επιπλέον μισής ποσοστιαίας μονάδας το 2027.

Μείωση στις ασφαλιστικές εισφορές υπερεργασίας, υπερωριών, νυχτερινών και αργιών. Αναφορικά με την τόνωση της απασχόλησης, η κ. Κεραμέως υπογράμμισε ότι υλοποιείται στρατηγικό σχέδιο οκτώ αξόνων ως εξής: