Λίγες ημέρες έμειναν για να πάρουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα το δώρο Πάσχα για το 2026.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται υποχρεωτικά έως τη Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, ενώ ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλει νωρίτερα, όχι όμως αργότερα.

Το δώρο Πάσχα καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και υπόκειται σε κρατήσεις και Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών.

Πώς υπολογίζεται

Η περίοδος που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό είναι από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου.

Αν ο εργαζόμενος απασχολήθηκε όλο το διάστημα:

Δικαιούται μισό μηνιαίο μισθό (αν αμείβεται με μισθό)

Ή 15 ημερομίσθια (αν αμείβεται με ημερομίσθιο)

Αν εργάστηκε μικρότερο διάστημα, δικαιούται αναλογία, δηλαδή: