Έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας τον Ιανουάριο, έναντι πλεονάσματος 873 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εξέλιξη αυτή αντανακλά την επιδείνωση του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκαν.

Πιο αναλυτικά, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών συρρικνώθηκε, καθώς η μείωση των εισαγωγών υπερέβη αυτή των εξαγωγών σε απόλυτους όρους. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,6% (5,9% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές κατά 7,5% (3,6% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση 4,5% (6,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,0% (5,7% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ το ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 33,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 58,4%.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων περιορίστηκε σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, αντανακλώντας σχεδόν εξ ολοκλήρου τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων συρρικνώθηκε έναντι του Ιανουαρίου του 2025, ως αποτέλεσμα της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας, κυρίως από την μειωμένη την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του ευρωσυστήματος προς την Τράπεζα της Ελλάδος.

Το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε κατά 2,5 δισ. ευρώ και μετατράπηκε σε έλλειμμα 1,4 δισ. ευρώ.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν ροές ύψους 496,4 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, σημείωσαν ροές ύψους 2,2 δισ. ευρώ, περιλαμβανομένης της αύξησης της συμμετοχής της UniCredit SpA στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank AE.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά τη μείωση κατά 985,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού, η οποία αντισταθμίστηκε σε κάποιο βαθμό από την άνοδο κατά 312,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων μη κατοίκων. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην άνοδο κατά 4,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 1,4 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές επιχειρήσεων κατοίκων.