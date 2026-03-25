Στις 31 Μαρτίου θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ τη δόση του επιδόματος παιδιού 2026.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νοικοκυριό.

Αναλυτικά:

Το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο παιδί είναι στα 70 ευρώ, στα 42 ευρώ ή στα 28 ευρώ ανά τέκνο, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού.

Τα ποσά διπλασιάζονται για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί και ανέρχονται στα 140 ευρώ, στα 84 ευρώ ή στα 56 ευρώ μηνιαίως ανά τέκνο.

Πότε θα δοθούν οι υπόλοιπες δόσεις

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού, οι υπόλοιπες 5 διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα δοθούν με τον παρακάτω τρόπο.

Αναλυτικά: