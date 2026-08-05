Χελώνες που ζουν αιχμάλωτες μέσα σε αυλές σπιτιών της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη, μακριά από το φυσικό τους περιβάλλον, κατέγραψε η κάμερα της ΕΡΤ, μία μόλις μέρα μετά την κακοποίηση τεσσάρων χελωνών στην περιοχή.

Η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης με αφορμή την αποκάλυψη της ΕΡΤ, ζήτησε να διενεργηθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα της κακοποίησης ζώων. Στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, που ανατέθηκε στο συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα, θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων, όπου βρέθηκαν οι χελώνες.

Το δασαρχείο απελευθέρωσε τις πέντε αιχμάλωτες χελώνες, ενώ οι βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά βρίσκονται στο Κέντρο Φροντίδας Άγριων Ζώων, όπου και περιθάλπονται.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα δράση απελευθέρωσης χελωνών από την «Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και Επανένταξης Άγριας Ζωής» στην περιοχή της Ευκαρπίας.