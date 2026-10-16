Στο κλείσιμο έξι τεχνητών λιμνών σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό του Μεξικού προχώρησαν οι αρχές, έπειτα από την ανίχνευση της ιδιαίτερα επικίνδυνης αμοιβάδας Naegleria fowleri, γνωστής ως «εγκεφαλοφάγος αμοιβάδα».

Η απόφαση ελήφθη μετά τον θάνατο προπονητή θαλάσσιου σκι, ο οποίος είχε μολυνθεί από τον μικροοργανισμό τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το περιστατικό οδήγησε τις υγειονομικές υπηρεσίες της πολιτείας Γιουκατάν στη διενέργεια ελέγχων σε έξι από τις συνολικά εννέα τεχνητές λίμνες της περιοχής.

Οι λίμνες αυτές κατασκευάστηκαν για ψυχαγωγικούς σκοπούς και οι τουρίστες μπορούν να κάνουν εκεί θαλάσσιο σκι και καγιάκ, ανάμεσα σε εμπορικά κέντρα και πολυτελείς εξοχικές κατοικίες.

Το Γιουκατάν είναι γνωστό για τις παραλίες του, στον Κόλπο του Μεξικού, τα παραθεριστικά κέντρα και τα ερείπια των πόλεων των Μάγια.

Είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται θάνατος από την αμοιβάδα αυτήν στο Γιουκατάν.

Ο υπουργός Υγείας της Πολιτείας, Αλμπέρτο Αλκοσέρ, προέτρεψε τους κατοίκους να αναζητήσουν αμέσως ιατρική συμβουλή αν έχουν έρθει σε επαφή με μολυσμένα νερά. «Η υπάρξη της αμοιβάδας στο περιβάλλον δεν σημαίνει ότι έχουμε επιδημία, ούτε ότι όσοι επισκέφθηκαν την περιοχή είναι ασθενείς», διευκρίνισε. «Η μόλυνση συμβαίνει μόνο όταν μολυσμένο νερό (…) μπαίνει στη μύτη», εξήγησε.

Ο προπονητής του σκι νοσηλευόταν επί αρκετές ημέρες και πέθανε τελικά από πρωτοπαθή αμοιβαδική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, μια εξαιρετικά σπάνια φλεγμονή του εγκεφάλου που προκαλεί η αμοιβάδα. Η Naegleria fowleri ακμάζει σε στάσιμα γλυκά νερά λιμνών, ποταμών, ελών παντού στον κόσμο, ιδίως σε θερμοκρασίες μεταξύ 35-46 βαθμών Κελσίου. Σπανίως προκαλεί φλεγμονή στον εγκέφαλο, όμως σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η μόλυνση είναι θανατηρόφα.