Σε μία μεγάλη επένδυση για την ανανέωση και την περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της προχωρά η Turkish Airlines, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία με την Boeing για την απόκτηση έως και 150 αεροσκαφών της οικογένειας 737 MAX.

Η συμφωνία, για την οποία οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις από το 2025, υπεγράφη παρουσία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες παραγγελίες αεροσκαφών μονού διαδρόμου που έχει πραγματοποιήσει η τουρκική εταιρεία από την Boeing.

Παραγγελία 100 αεροσκαφών και επιλογή για ακόμη 50

Το βασικό σκέλος της συμφωνίας αφορά την αγορά 100 Boeing 737-8. Παράλληλα, προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης για άλλα 50 αεροσκάφη από τη σειρά 737 MAX.

Στους όρους περιλαμβάνεται επίσης η δυνατότητα επιλογής του 737-10, της μεγαλύτερης έκδοσης της συγκεκριμένης οικογένειας. Με αυτόν τον τρόπο, η Turkish Airlines θα μπορεί να διαμορφώνει τη σύνθεση και τη χωρητικότητα του στόλου της ανάλογα με την επιβατική κίνηση και τις ανάγκες του δικτύου της.

Ενίσχυση των δρομολογίων μικρών και μεσαίων αποστάσεων

Τα νέα αεροσκάφη προορίζονται κυρίως για πτήσεις εντός Τουρκίας αλλά και για διεθνή δρομολόγια μικρών και μεσαίων αποστάσεων, στα οποία η εταιρεία καταγράφει αυξημένη ζήτηση.

Σύμφωνα με την Turkish Airlines, το 737-8 διαθέτει χαρακτηριστικά που επιτρέπουν μεγαλύτερη εμβέλεια και αυξημένη μεταφορική δυνατότητα. Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι η ένταξη των νέων αεροσκαφών στον στόλο της μπορεί να περιορίσει κατά περίπου 20% τόσο την κατανάλωση καυσίμων όσο και τις εκπομπές.

Περισσότερα από 200 Boeing στον όμιλο

Turkish Airlines και AJet διαθέτουν ήδη συνολικά περισσότερα από 200 αεροσκάφη της Boeing. Στον στόλο τους βρίσκονται, μεταξύ άλλων, αεροσκάφη 737 MAX και 737 Next-Generation, καθώς και 787 Dreamliner, 777 και 777 Freighter.

Η νέα αγορά έρχεται μετά τη συμφωνία για 75 Boeing 787 Dreamliner, η οποία είχε ανακοινωθεί το 2025, διευρύνοντας περαιτέρω τη συνεργασία της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας με τον αμερικανικό κατασκευαστή.

Διεύρυνση της συνεργασίας Turkish Airlines – Boeing

Οι δύο εταιρείες έχουν προχωρήσει φέτος και στην υπογραφή στρατηγικού μνημονίου για την ενίσχυση της βιομηχανικής τους συνεργασίας.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεταφορά τεχνογνωσίας, ανταλλαγή τεχνολογικής γνώσης και εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα, προβλέπονται πρωτοβουλίες στον τομέα της βιωσιμότητας και η διερεύνηση πρόσθετων δυνατοτήτων συνεργασίας σε βιομηχανικό επίπεδο.