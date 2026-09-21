Σειρά εκρήξεων σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο Χαλέπι, στη βόρεια Συρία, προκάλεσε νωρίς σήμερα το πρωί τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Πρόκειται για το τέταρτο επεισόδιο με εκρήξεις μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στη χώρα αυτή, που από το 2011 έχει εμπλακεί σε έναν μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο.

Η κρατική τηλεόραση έκανε λόγο για ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στον τομέα του αλ-Έις, νότια του Χαλεπιού.

Την έκρηξη αυτή ακολούθησε σειρά άλλων εκρήξεων που εμπόδισαν «την πρόσβαση ασθενοφόρων και διασωστών στο σημείο», σύμφωνα με τον τοπικό επικεφαλής των επιχειρήσεων της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας, τον Φαϊζάλ Μοχάμαντ Άλι, τον οποίο επικαλείται το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Ιχμπαρίγια.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου που κατοικεί στη συνοικία Χαμντανίγιε, στο νοτιοδυτικό τμήμα του Χαλεπιού, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, έκανε επίσης λόγο για μια ισχυρή έκρηξη.

«Ακούσαμε μια τεράστια έκρηξη στο Χαλέπι. Ανέβηκα στη στέγη και είδα μακριά μεγάλες φλόγες», είπε η πηγή αυτή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ένας άμαχος τραυματίστηκε από θραύσματα, δύο άλλοι από το ωστικό κύμα και ένας τέταρτος σε τροχαίο ενώ επιχειρούσε να διαφύγει από το αλ-Έις, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης, το οποίο υπογράμμισε ότι αυτό συνέβη σε αποθήκη πυρομαχικών.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας του Χαλεπιού Άζαμ αλ-Γαρίμπ κάλεσε τον πληθυσμό «να μείνει στο σπίτι και να μην μεταβαίνει στον τόπο των εκρήξεων».

Τα νοσοκομεία και οι υπηρεσίες άμεσης δράσης «έχουν κινητοποιηθεί και οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση στο πεδίο για να αντιμετωπίσουν κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης», πρόσθεσε.

Το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana διευκρίνισε ότι οι οδοί πρόσβασης στο σημείο έχουν κλείσει για το κοινό για λόγους ασφαλείας.

Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι «η φύση του συμβάντος αποτελεί αυτή τη στιγμή αντικείμενο έρευνας».