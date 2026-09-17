Η Βολιβία και η Παραγουάη οριστικοποίησαν τη μεταξύ τους συνοριακή γραμμή, ολοκληρώνοντας μια διαδικασία διαπραγματεύσεων που κράτησε 88 χρόνια. Η συμφωνία επισημοποιήθηκε χθες Τετάρτη στη Λα Πας, σύμφωνα με το βολιβιανό υπουργείο Εξωτερικών.

Οι δυο χώρες είχαν εμπλακεί σε πόλεμο από το 1932 ως το 1935, για τον έλεγχο της ξηρής περιοχής του βόρειου Τσάκο. Η ένοπλη σύρραξη εκείνη είχε αφήσει πίσω της από 80.000 ως 100.000 νεκρούς. Όταν τερματίστηκε, η Βολιβία είχε απολέσει έκταση που ισούται με κάτι παραπάνω από τη μισή επικράτεια της Παραγουάης σήμερα.

El Canciller Héctor Huanca tomó juramento a Luis Fernando Camacho Vaca como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la República del Paraguay, en un acto celebrado en el Salón Samaipata de la Cancillería. pic.twitter.com/bA4zvg3umT — Cancillería de Bolivia 🇧🇴 (@MRE_Bolivia) September 16, 2026

Μετά τον «Πόλεμο του Τσάκο», η Παραγουάη και η Βολιβία υπέγραψαν το 1938 συμφωνία ειρήνης, που άνοιξε τον δρόμο για τη μακρά διαδικασία οροθέτησης των συνόρων τους, μήκους περίπου 755 χιλιομέτρων.

«Η Βολιβία και η Παραγουάη ολοκλήρωσαν την πλήρη χάραξη των διεθνών συνόρων τους, διαδικασία που διεξαγόταν για 88 χρόνια από τεχνικές επιτροπές των δυο χωρών», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η βολιβιανή διπλωματία.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε μετά το πέρας τριήμερων εργασιών στη Λα Πας της μικτής επιτροπής οροθέτησης των συνόρων Βολιβίας-Παραγουάης, που εξέτασε γεωγραφικά δεδομένα για απομακρυσμένες περιοχές των συνόρων με drones και βασιζόμενη σε κυβερνητικά έγγραφα.

Οι εργασίες της επέτρεψαν να ολοκληρωθεί το έργο που απέμενε για το τελευταίο κομμάτι των συνόρων που εκκρεμούσε, μήκους 3,5 χιλιομέτρων, που διαρρέει ο Ρίο Νέγρο, ποταμός που πηγάζει στη Βολιβία.

🟠#Visión360 lTras juramentar como embajador de Bolivia ante Paraguay, Luis Fernando Camacho, señaló que, una vez que realice la entrega de sus cartas credenciales,llevará adelante un encuentro en Paraguay para la presentación de distintas empresas que quieran invertir en Bolivia pic.twitter.com/6ODAFXgy9h — Visión 360 (@vision360_bo) September 16, 2026

«Η ολοκλήρωση (της οροθέτησης) των συνόρων εδραιώνει διμερή σχέση θεμελιωμένη στην εμπιστοσύνη και στη συνεργασία ανάμεσα στα δυο κράτη και κλείνει ιστορικό κύκλο», εγγυώμενη «ασφαλή και αμοιβαία αναγνωρισμένα» σύνορα, ανέφερε η Λα Πας.

Από την άλλη, το υπουργείο Εξωτερικών της Παραγουάης τόνισε, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε μετά το επίσημο τέλος των διαπραγματεύσεων, ότι οι δύο χώρες είναι οι μόνες στη Λατινική Αμερική που έχουν «εντελώς οροθετημένα σύνορα» και εξήρε το έργο των τεχνικών ομάδων που μπόρεσε να χαράξει τη συνοριογραμμή σε «τεράστιες και δυσπρόσιτες περιοχές».