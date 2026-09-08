Επιχείρηση δολιοφθοράς στο έδαφός της, την οποία αποδίδει στη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι απέτρεψε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η ρουμανική υπηρεσία πληροφοριών SRI. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται Ρώσος πολίτης εγκατεστημένος στη χώρα, ο οποίος, σύμφωνα με την υπηρεσία, συγκέντρωνε φωτογραφίες και βίντεο από στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κρίσιμες υποδομές.

Οι εισαγγελείς της DIICOT, της αρμόδιας υπηρεσίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, ανακοίνωσαν ότι ένας 40χρονος Ρώσος τέθηκε υπό κράτηση, με την έρευνα να αφορά απόπειρα πράξεων δολιοφθοράς. O άνδρας φέρεται να εντόπιζε και να παρακολουθούσε στρατιωτικούς στόχους και να συνέλεγε σχετικές πληροφορίες από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούλιο του 2026, στο πλαίσιο προετοιμασίας ενεργειών σαμποτάζ.

Σύμφωνα με τη SRI, ο ύποπτος βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον Φεβρουάριο. Το υλικό που συγκέντρωνε αφορούσε κέντρα επικοινωνιών, ρουμανικές στρατιωτικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από συμμάχους του ΝΑΤΟ, εγκαταστάσεις υπηρεσιών άμυνας και ασφάλειας, καθώς και κρίσιμες υποδομές. Η υπηρεσία υποστηρίζει ότι η συνεργασία με τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών και εταίρους του εξωτερικού επέτρεψε την αποτροπή της ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να λάμβανε τις εντολές. Σύμφωνα με τη ρουμανική εφημερίδα Cotidianul, που επικαλείται τα ευρήματα της SRI, ένας μεσάζων τού έδινε οδηγίες να φωτογραφίζει και να βιντεοσκοπεί στόχους στρατιωτικού ενδιαφέροντος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη Antonov κατά την παρουσία τους στη Ρουμανία.

Η SRI συνδέει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία με τη δράση δικτύων σαμποτέρ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τα οποία, κατά την εκτίμησή της, συντονίζονται από φορείς στη Ρωσία. Ανάλογο τρόπο δράσης αναγνωρίζει και σε υποθέσεις που αποτράπηκαν στη Ρουμανία το 2024 και το 2025. Υποστηρίζει επίσης ότι για τέτοιες επιχειρήσεις εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται άτομα από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η ανακοίνωση της υπηρεσίας δεν προσδιορίζει ποια εγκατάσταση θα αποτελούσε τον τελικό στόχο ούτε με ποιο μέσο θα πραγματοποιούνταν η δολιοφθορά. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν περιγράφουν κυρίως τη συλλογή υλικού και την επικοινωνία μέσω μεσάζοντα, ενώ η απόδοση του συντονισμού στη Ρωσία αποτελεί θέση των ρουμανικών αρχών.