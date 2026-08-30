Νέα αγωνία επικρατεί στο Νεπάλ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, μετά τη νέα άνοδο της στάθμης των υδάτων σε περιοχή που επλήγη από τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις της Τετάρτης.

Η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών του Νεπάλ (NDRRMA) ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πληροφορίες για περαιτέρω άνοδο της στάθμης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, κοντά στα σύνορα με την Κίνα.

Σε προειδοποιητικό δελτίο που εκδόθηκε λίγο πριν από τις 05:00, ώρα Ελλάδας, οι αρχές κάλεσαν το προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, τους κατοίκους και όσους βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Η προειδοποίηση αφορά κυρίως τις περιοχές Ρασουβά, Νουακότ, Νταντίν και Τσιταβάν, οι οποίες έχουν υποστεί σοβαρές καταστροφές από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Hey Bhagwan I’m speechless. 💔

I can’t imagine the pain of watching your entire world being swept away like this. 😢 Praying for everyone affected. May everyone stay safe and find strength through this tragedy. 🙏🇳🇵#Nepal #Flood #PrayForNepal #StaySafe pic.twitter.com/DiIMGVAKQr — 𝗕𝗮𝗺𝗱𝗲𝘃R (@Bamdevrijal) August 29, 2026

Στους 691 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται δραματικά.

Στην κινεζική πλευρά των Ιμαλαΐων, οι νεκροί από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις ανέρχονται πλέον σε 16, ενώ 546 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στο Νεπάλ, οι αρχές έχουν καταγράψει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 675 θανάτους.

Salen nuevos vídeos del deslizamiento en Nepal.. Se aprecia cómo arrasa con un campamento entero, la pobre gente no tuvo tiempo ni de escapar 😨😨.. pic.twitter.com/bi4vHzkbES — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) August 27, 2026

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την καταστροφή της Τετάρτης έχει φτάσει πλέον τους 691, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε το καταστροφικό κύμα

Σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών (USGS), η καταστροφή στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με την Κίνα συνδέεται με την κατάρρευση παγετώνα.

Η κατάρρευση προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα νερού και συντριμμιών, το οποίο κινήθηκε με μεγάλη ορμή στην περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Nepal 's Viral Green House Family Members being Rescued one by one



🎥 Ganesh Srestha pic.twitter.com/XajQNsrvyI — Viral Stringer (@StringerViral) August 29, 2026

Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η νέα άνοδος της στάθμης του ποταμού Μποτεκόσι αυξάνει τον κίνδυνο για νέες καταστροφές, την ώρα που οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τους αγνοούμενους.