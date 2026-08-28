Η Γερμανία αρχίζει να εξοπλίζεται ξανά και μάλιστα με ρυθμούς που παραπέμπουν στην εποχή του «Ψυχρού Πολέμου».

Όπως αναφέρει το Der Spiegel, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο υπουργός Άμυνας Πιστόριους συμφώνησαν σε συντονισμένες συνεδριάσεις διμερώς για τα εξοπλιστικά, μετά τις καθιερωμένες συνεδριάσεις του υπουργικού συμβουλίου.

Το Γραφείο του Καγκελάριου και το υπουργείο Άμυνας σκοπεύουν να συνεργαστούν στενότερα για την προμήθεια στρατιωτικών εξοπλισμών για την Bundeswehr με διαδικασίες εξπρές, αλλά και για να υπάρχει καλύτερος έλεγχος του είδους και της ποσότητας των εξοπλιστικών. Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, στα σκαριά είναι επίσης «μια εσωτερική επιτροπή σε επίπεδο υφυπουργών».

Πρόσφατα, έχει εκφραστεί ωστόσο αυξανόμενη κριτική για τις πρακτικές εξοπλιστικών προμηθειών της γερμανικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία, Μόριτς Σουλάρικ, προειδοποίησε ότι ενδεχομένως να γίνεται λανθασμένη εστίαση στις προτεραιότητες για τον εκσυγχρονισμό των Γερμανικών Ενόπλων Δυνάμεων, με βολές εμμέσως στις επιλογές, τους στόχους και τα κονδύλια που περνούν από την αρμοδιότητα του Σοσιαλδημοκράτη υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους τα τελευταία χρόνια, έγραψε η Deutsche Welle.

Σε συνέντευξή του στη Süddeutsche Zeitung, υποστήριξε την επένδυση περισσότερων χρημάτων σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτική, αντί για τεθωρακισμένα άρματα μάχης, πολεμικά πλοία και προσέλκυση στρατιωτών. Με άλλα λόγια, επιρρίπτει στην κυβέρνηση λανθασμένη εκτίμηση των σύγχρονων κινδύνων, αλλά και ακατάλληλες επενδύσεις σε στρατιωτικά μέσα.

«Defence Hub» στο αεροδρόμιο του Κάσελ

Την ίδια ώρα η τοπική κυβέρνηση του κρατιδίου της Έσσης και η Rheinmetall ανακοίνωσαν επενδύσεις ύψους περίπου 285 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του «Defence Hub Nordhessen» στην περιοχή του Κάσελ. Από το ποσό αυτό, η Rheinmetall θα διαθέσει 260 εκατ. ευρώ και το κρατίδιο 25 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει την επέκταση του εργοστασίου της Rheinmetall στο Κάσελ, τη δημιουργία κέντρου logistics και εκπαίδευσης στο αεροδρόμιο του Κάσελ, καθώς και κέντρου δοκιμών drones. Το αεροδρόμιο προορίζεται να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο για στρατιωτικές δραστηριότητες και δοκιμές νέων αμυντικών τεχνολογιών.