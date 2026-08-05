Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτη 5 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή της Μαλλακάστρα στο νότιο τμήμα της Αλβανίας.

Χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή προσπαθώντας να κρατήσουν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια του χωριού Ρίμπαν, ενώ επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και συνθήκες ξηρασίας. Συνολικά 15 οικογένειες και τα ζώα τους έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η φωτιά προκλήθηκε πιθανόν από κεραυνό νότια του Αργυρόκαστρου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.