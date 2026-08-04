Στη σύλληψη άνδρα που θεωρείται από τις μεξικανικές Αρχές ηγετικό στέλεχος εγκληματικής ομάδας που συνδέεται με το καρτέλ Jalisco New Generation προχώρησαν οι Αρχές στο Μεξικό.

Ο συλληφθείς φέρεται να οργάνωσε τη δολοφονία της 23χρονης TikToker και influencer Βαλέρια Μάρκες, η οποία εκτελέστηκε τον Μάιο του 2025 μέσα στο ινστιτούτο ομορφιάς της, στην πολιτεία Χαλίσκο, ενώ πραγματοποιούσε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές Αρχές, η δολοφονία φέρεται να έγινε έπειτα από αίτημα του γιου του συλληφθέντα, με τον οποίο η 23χρονη διατηρούσε σχέση και είχε πρόσφατα χωρίσει.

Η δολοφονία που μεταδόθηκε live

Η Βαλέρια Μάρκες δολοφονήθηκε μέσα στο ινστιτούτο ομορφιάς της, την ώρα που έκανε live μετάδοση στους λογαριασμούς της στα social media.

Στο βίντεο φαίνεται ένας ένοπλος να μπαίνει στο κατάστημα και να τη ρωτά εκτός πλάνου αν είναι η Βαλέρια. Αμέσως μετά, την πυροβολεί στο στήθος και στο κεφάλι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η 23χρονη influencer καταρρέει, ενώ μία γυναίκα σπεύδει να διακόψει τη ζωντανή μετάδοση.

Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της, η νεαρή είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από το ίδιο κατάστημα στον λογαριασμό της στο Instagram.

«Ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του τη γυναικοκτονία»

Ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη του Μεξικού, Ομάρ Γκαρσία Χάρφουτς, δήλωσε ότι τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν πως ο γιος του συλληφθέντα είχε ζητήσει από τον πατέρα του να οργανώσει τη δολοφονία.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την είχε απειλήσει επανειλημμένα και όλα δείχνουν –κάτι που θα αποδειχθεί από την έρευνα– ότι ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του να πραγματοποιήσει τη γυναικοκτονία».

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν συλλάβει ούτε τον πρώην σύντροφο της 23χρονης ούτε τον ένοπλο που άνοιξε πυρ μέσα στο κομμωτήριο.

Ερευνάται και για τη δολοφονία δημάρχου

Ο συλληφθείς αναζητούνταν και για ακόμη μία υπόθεση υψηλού προφίλ: τη δολοφονία του δημάρχου της πόλης Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο.

Ο δήμαρχος εκτελέστηκε τον Νοέμβριο του 2025 κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την Ημέρα των Νεκρών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ασφάλειας του Μεξικού, ένας 17χρονος ήταν εκείνος που πυροβόλησε τον δήμαρχο, ωστόσο ο συλληφθείς θεωρείται ο άνθρωπος που σχεδίασε την επίθεση.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί 31 άτομα.

Η σύνδεση με το καρτέλ CJNG

Οι μεξικανικές Αρχές χαρακτηρίζουν τον συλληφθέντα ως ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής ομάδας «Los Rs», που αποτελεί μία από τις πιο βίαιες οργανώσεις του καρτέλ Jalisco New Generation.

Η δράση της ομάδας εντοπίζεται κυρίως στις πολιτείες Χαλίσκο και Μιτσοακάν.

Μετά τη σύλληψή του, ο άνδρας μεταφέρθηκε στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Altiplano, γνωστή διεθνώς ως η φυλακή από την οποία είχε αποδράσει το 2015 ο διαβόητος βαρόνος ναρκωτικών «Ελ Τσάπο».

Κατηγορίες για ναρκωτικά και όπλα

Σε βάρος του συλληφθέντα έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για διακίνηση μεθαμφεταμίνης, παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή πυρομαχικών στρατιωτικού τύπου.

Το καρτέλ Jalisco New Generation θεωρείται από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών μία από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις παγκοσμίως.

Τον περασμένο Ιούλιο, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα και οργανισμούς που συνδέονται με το καρτέλ, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της διεθνούς δράσης του.