Σοβαρό περιστατικό με επίκεντρο ελληνικά ναυτιλιακά συμφέροντα σημειώθηκε στα Στενά του Ορμούζ, όπου το ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Pioneer, που φέρει σημαία Λιβερίας, δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα. Από το συμβάν φέρεται αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στα ανοιχτά του Ομάν, στις 22:00 UTC στις 3 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), εμπορικό πλοίο εξέπεμψε σήμα μέσω του διαύλου VHF Channel 16, ενημερώνοντας ότι είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.