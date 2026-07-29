Οι Δημοκρατικοί γερουσιαστές Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Άνταμ Σιφ ζήτησαν από τη ρυθμιστική αρχή κεφαλαιαγοράς να ερευνήσει αν είναι σύννομο το σχέδιο της Trump Media, της μητρικής εταιρείας της πλατφόρμας Truth Social, να πουλάει «πρώιμη πρόσβαση» στις αναρτήσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με μια επιστολή τους που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Η Trump Media (TMTG) παρουσίασε αυτόν τον μήνα μια επί πληρωμή ροή δεδομένων (data feed) που θα δίνει στις χρηματιστηριακές εταιρείες «ταχύτερη» πρόσβαση στις αναρτήσεις των 10 επιδραστικότερων λογαριασμών της Truth Social – μεταξύ αυτών είναι και ο λογαριασμός του προέδρου.

«Μοιάζει με εξωφρενική κατάχρηση του αξιώματος του προέδρου για προσωπικό του όφελος, η οποία υπονομεύει τους απλούς επενδυτές και την ακεραιότητα των αγορών μας, ενώ παράλληλα πλουτίζει τη Γουόλ Στριτ και άλλους πλούσιους κατόχους εσωτερικής πληροφόρησης», ανέφεραν οι γερουσιαστές στην επιστολή τους προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), Πολ Άτκινς. Ένας εκπρόσωπος της SEC και του Άτκινς, ενός Ρεπουμπλικάνου που διορίστηκε στη θέση από τον Τραμπ και γενικά τηρεί πιο ήπια στάση στην επιβολή των κανονισμών, επιβεβαίωσε την παραλαβή της επιστολής αλλά αρνήθηκε να κάνει άλλα σχόλια.

Η TMTG και ο Λευκός Οίκος δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως στα αιτήματα για κάποιο σχόλιο.

Η Trump Media συζητά να χρεώνει έως και 100.000 δολάρια τον μήνα για την πρόσβαση στη ροή δεδομένων Truth API, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters και άλλα μέσα ενημέρωσης. Στο παρελθόν, οι αναρτήσεις του Τραμπ στην πλατφόρμα του έχουν επηρεάσει τις αγορές. Τα κέρδη πολλών κορυφαίων χρηματιστηριακών εταιρειών, κερδοσκοπικών κεφαλαίων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ταχύτητα με την οποία πραγματοποιούν συναλλαγές βασιζόμενες στις ειδήσεις που λαμβάνουν. Ο Τραμπ, ο οποίος κατέχει το 41% της Trump Media μέσω ενός καταπιστεύματος που διαχειρίζονται τα παιδιά του, θα ωφεληθεί από αυτό το μοντέλο πρόσβασης επί πληρωμή στις αναρτήσεις του. Η εταιρεία λέει ότι έχει ήδη εγγράψει πελάτες -τους οποίους δεν κατονόμασε- ενόψει της έναρξης λειτουργίας του data feed, την 1η Αυγούστου.

Οι Γουόρεν και Σιφ επισήμαναν ότι το Truth API εγείρει και ηθικά ζητήματα, αφού είναι άλλο ένα παράδειγμα ενός προέδρου που συνδυάζει τα καθήκοντά του με τις προσωπικές επιχειρήσεις του. Τον περασμένο μήνα ο ίδιος ο Τραμπ έκανε γνωστό ότι μόνο πέρυσι κέρδισε περισσότερα από 1,4 δισεκ. δολάρια από τις δραστηριότητες της οικογένειάς του στον τομέα των κρυπτονομισμάτων.

Αν και οι τεχνολογικές πλατφόρμες γενικά επιτρέπεται να παρέχουν στους πελάτες τους πρώιμη πρόσβαση σε δεδομένα, έστω και εις βάρος ορισμένων άλλων «παικτών» της αγοράς, ειδικοί σε θέματα δεοντολογίας λένε ότι το προϊόν Truth API διαφέρει επειδή οι αναρτήσεις του Τραμπ είναι κυβερνητικές πληροφορίες και ο ίδιος έχει την υποχρέωση να τις ανακοινώνει δημοσίως. Οι Γουόρεν και Σιφ σημείωσαν επίσης ότι στο παρελθόν ο Τραμπ χρησιμοποίησε την πλατφόρμα του για να προωθήσει συγκεκριμένες μετοχές, όπως των εταιρειών Citigroup, Intel και Palantir, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο αθέμιτης χρηματιστηριακής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και υπονομεύει την εμπιστοσύνη στην αγορά.