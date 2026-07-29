Αμετακίνητη στη θέση της για λύση του Κυπριακού στη βάση της «κυριαρχικής ισότητας» και του «ίδιου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων εμφανίζεται η Άγκυρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης υπό τον Αντόνιο Γκουτέρες.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, παρά την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη σε σχήμα 5+1.

Η συνάντηση του Αντόνιο Γκουτέρες με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, ανέδειξε εκ νέου το χάσμα ανάμεσα στη γραμμή του ΟΗΕ και της Λευκωσίας από τη μία και την τουρκική προσέγγιση από την άλλη.

Η Άγκυρα λέει «όχι» στην επιστροφή στο Κραν Μοντανά

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελί, ανέφερε ότι η Άγκυρα εκτιμά τις προσπάθειες του Αντόνιο Γκουτέρες μετά το τέλος της προηγούμενης διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι η Τουρκία δεν θεωρεί πως υπάρχουν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη συνομιλιών από το σημείο όπου σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ότι, εφόσον δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συνολική λύση, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Κατά την Άγκυρα, η συνεργασία σε συγκεκριμένα ζητήματα θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη, στο πλαίσιο της διαδικασίας που εγκαινίασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το 2025.

Νέα επίθεση στην Κυπριακή Δημοκρατία

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει το αδιέξοδο στην ελληνοκυπριακή πλευρά, κατηγορώντας τη Λευκωσία για «αδιάλλακτη» στάση.

Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας επηρεάζουν αρνητικά την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, χωρίς όμως να προσδιορίζει σε ποιες κινήσεις αναφέρεται.

Η ανακοίνωση απορρίπτει εκ νέου το πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν εξαντλήσει τη δυναμική τους.

Με αυτόν τον τρόπο, η Τουρκία επιβεβαιώνει ότι δεν προτίθεται να επιστρέψει στη βάση λύσης που προβλέπουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Επιμονή στην «κυριαρχική ισότητα»

Στην ανακοίνωση, η Άγκυρα επαναλαμβάνει ότι μια «δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση» μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση των «πραγματικοτήτων στο νησί».

«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, επαναλαμβάνουμε ότι η λύση του Κυπριακού μπορεί να επιτευχθεί στη βάση της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού», αναφέρει χαρακτηριστικά το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η διατύπωση αυτή παραπέμπει ευθέως στη στρατηγική των δύο κρατών, την οποία προωθούν τα τελευταία χρόνια η Άγκυρα και το κατοχικό καθεστώς.

Παράλληλα, η τουρκική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να παρέχει πλήρη πολιτική στήριξη στους Τουρκοκυπρίους και στο ψευδοκράτος.

Σε αντίθεση με τη γραμμή Γκουτέρες

Η τοποθέτηση της Άγκυρας έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη δημόσια θέση του Αντόνιο Γκουτέρες.

Μετά την τριμερή συνάντηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επανέλαβε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν δεσμευμένα στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να συγκαλέσει νέα άτυπη διάσκεψη με τη συμμετοχή των δύο πλευρών και των τριών εγγυητριών δυνάμεων.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι στόχος της Λευκωσίας είναι να προετοιμαστεί το έδαφος ώστε στην επόμενη πολυμερή συνάντηση να υπάρξει ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Η Λευκωσία επιμένει ότι η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί από το σημείο όπου διακόπηκε στο Κραν Μοντανά, στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ και του πλαισίου για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.

Το χάσμα παραμένει

Η τουρκική ανακοίνωση δείχνει ότι, παρά τις κινήσεις του ΟΗΕ για διατήρηση της διαδικασίας ζωντανής, το χάσμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει βαθύ.

Η Άγκυρα απορρίπτει την επιστροφή στο προηγούμενο πλαίσιο συνομιλιών και επιμένει ότι οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία πρέπει να αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα των δύο πλευρών.

Η θέση αυτή βρίσκεται εκτός του πλαισίου των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και καθιστά δύσκολη την προοπτική ουσιαστικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Έτσι, ενώ ο ΟΗΕ επιχειρεί να ανοίξει ξανά παράθυρο κινητικότητας στο Κυπριακό, η Τουρκία στέλνει σαφές μήνυμα ότι δεν προτίθεται να συζητήσει με τους όρους του Κραν Μοντανά.