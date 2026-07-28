Ο απολογισμός των θυμάτων από την κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 17 Ιουλίου στην πόλη Τσονγκτσίνγκ, στη νοτιοδυτική Κίνα, αυξήθηκε στους 41 νεκρούς, από 11 που είχαν ανακοινωθεί αρχικά, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι κινεζικές αρχές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη δεκάδων θυμάτων, αφού διενήργησαν τεστ DNA σε ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν στην πληγείσα περιοχή.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, την Πέμπτη, έκανε λόγο για 11 νεκρούς και 50 αγνοούμενους.

Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.



Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026

Στην ενημέρωση της Τρίτης δεν αναφέρεται αριθμός αγνοουμένων. Τις τελευταίες ημέρες, διασώστες είχαν εντοπίσει θαμμένο ένα μικρό λεωφορείο και στα συντρίμμια βρήκαν ανθρώπινα λείψανα.

Το πρωί της 17ης Ιουλίου, ένας εργάτης παρατήρησε την πτώση βράχων και ενημέρωσε τις αρχές που διέταξαν την επείγουσα απομάκρυνση περισσότερων δεκάδων κατοίκων. Όμως, την ώρα που εξελισσόταν η επιχείρηση εκκένωσης σημειώθηκε μεγάλη κατολίσθηση που καταπλάκωσε τουλάχιστον 10 κτίρια και πολλά οχήματα.

Περισσότεροι από 1.100 κάτοικοι της περιοχής εγκατέλειψαν τις εστίες τους μετά την τραγωδία, εν μέσω ανησυχίας για νέες κατολισθήσεις.