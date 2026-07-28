Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ερευνούν οι γαλλικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό πέντε νεκρών νεογέννητων βρεφών σε κατοικία ζευγαριού στην πόλη Οράνζ, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

Η 32χρονη γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα υγιές μωρό τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Ωστόσο, όπως υποστήριξε η ίδια, δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος μέχρι τη στιγμή που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω έντονων πόνων στην κοιλιά.

Ο σύζυγός της ανέφερε στις Αρχές ότι κάποια στιγμή το ζευγάρι είχε έντονη διαφωνία σχετικά με το περιεχόμενο ορισμένων κουτιών που βρίσκονταν στο σπίτι του, με τη γυναίκα να μην αφήνει τον άνδρα να τις πλησιάσει. Τότε, αποφάσισε να τα ανοίξει και εντόπισε μία σορό βρέφους σε κατάσταση αποσύνθεσης. Στη συνέχεια μετέφερε τη σακούλα στο νοσοκομείο το οποίο ενημέρωσε τις δικαστικές Αρχές, σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

Την έρευνα ανέλαβε η αστυνομία της Αβινιόν, η οποία προχώρησε σε έλεγχο της κατοικίας του ζευγαριού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε πλαστικές σακούλες, τοποθετημένες σε κουτιά, ευρήματα που εκτιμάται ότι πρόκειται για ανθρώπινα λείψανα. Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές, κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για λείψανα νεογνών, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει γνωστό σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκονταν ή υπό ποιες συνθήκες έχασαν τη ζωή τους.

Το ζευγάρι περιγράφεται από ανθρώπους του περιβάλλοντός του ως μια ήσυχη οικογένεια, ενώ έχει ήδη δύο παιδιά, ηλικίας οκτώ και 12 ετών.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστώσουν τι ακριβώς έχει συμβεί και να αποσαφηνίσουν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης.