Το Τσαντ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να αποσυρθεί από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επικαλούμενο την «περιορισμένη και μεταβλητή» αποτελεσματικότητά του, ανέφερε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

«Η απόφαση αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας εις βάθους εξέτασης της λειτουργίας του ΔΠΔ αφού ιδρύθηκε, το 2002, καθώς και του απολογισμού του» σύμφωνα με την κυβέρνηση του Τσαντ, η οποία καταγγέλλει το γεγονός ότι οι έρευνες του Δικαστηρίου επικεντρώνονται κυρίως στην αφρικανική ήπειρο.

Από τις 13 έρευνες που διεξήγαγε το ΔΠΔ μετά την ίδρυσή του οι εννέα «αφορούν αφρικανικά κράτη, έναντι τεσσάρων για άλλες περιοχές του κόσμου, αλλά χωρίς να υπάρχει απτή πρόοδος», είπε ο εκπρόσωπος. «Την ίδια ώρα, το Δικαστήριο δεν έχει πλέον παρά μόνο επτά κρατούμενους, εκ των οποίων οι έξι διώκονται για υποθέσεις που αφορούν την Αφρική», επισήμανε.

Σύμφωνα πάντως με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε την περασμένη Πέμπτη στον ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αφρικής, προέτρεψε την κυβέρνηση του Τσαντ να επανεξετάσει τη συμμετοχή της στο ΔΠΔ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε εκείνη την ημέρα με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας.

«Η αμερικανική πλευρά εξέφρασε ανησυχίες για τη λειτουργία αυτού του θεσμού και επιθυμεί να επανεξετάσει το Τσαντ τη συμμετοχή του στη Συνθήκη της Ρώμης», ανέφερε η ανακοίνωση, συνοψίζοντας τη συνομιλία.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Τσαντ Αμπντουλαγιέ Σαμπρ Φαντούλ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η απόφαση δεν ελήφθη λόγω του αιτήματος της Ουάσιγκτον.

Το Τσαντ αποσύρεται από το ΔΠΔ ενώ κατηγορείται από τον στρατό του Σουδάν και από πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι διευκολύνει τις αποστολές όπλων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης που έχουν εμπλακεί από το 2023 σε έναν αιματηρό εμφύλιο πόλεμο στο Σουδάν.

Η απόφαση «υπονομεύει τις προοπτικές επιτυχίας πολλών πρωτοβουλιών που είναι σε εξέλιξη, κυρίως της καταγγελίας που κάναμε το 2025, εξ ονόματος μη κυβερνητικών οργανώσεων, για συνέργεια σε διεθνή εγκλήματα που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την αποστολή όπλων από τα ΗΑΕ προς τις ΔΤΥ», είπε ο Γάλλος δικηγόρος Βενσάν Μπρενγκάρτ.

Οι δύο εμπόλεμες πλευρές του Σουδάν κατηγορούνται συχνά από τη διεθνή κοινότητα για εγκλήματα πολέμου, για συστηματική στοχοποίηση αμάχων και για βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών.