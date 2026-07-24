Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε ότι η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, που προβλέπουν την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ, προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η πρόσφατη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας που υπέγραψαν Ουάσινγκτον και Ριάντ.

«Για να προχωρήσει, πρέπει να γίνει μέλος των Συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες έχουν στεφθεί με μεγάλη επιτυχία. Ήρθε η ώρα να το κάνουν», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ «κάποια στιγμή», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν αναμένεται στο άμεσο μέλλον. Ένα από τα βασικά εμπόδια παραμένει η απαίτηση του Ριάντ για τη δημιουργία μιας σαφούς προοπτικής ίδρυσης μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους, την οποία το Ισραήλ απορρίπτει.

Trump on the Saudi nuclear deal:



If Saudi Arabia doesn't join the Abraham Accords, I am not going to do the deal.



This was always understood. Saudi Arabia knew. pic.twitter.com/aWAme5RMvZ — Clash Report (@clashreport) July 24, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες της περιοχής δίσταζαν να ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ εξαιτίας του Ιράν, εκτιμώντας ότι η κατάσταση έχει αλλάξει μετά τα αμερικανικά πλήγματα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας που υπογράφηκε αυτή την εβδομάδα προβλέπει τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών στην ανάπτυξη του πυρηνικού ενεργειακού προγράμματος της Σαουδικής Αραβίας. Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι τελικά δεν θα επιτραπεί ο εμπλουτισμός ουρανίου σε σαουδαραβικό έδαφος, παρά τις αρχικές αναφορές ότι το ενδεχόμενο αυτό εξεταζόταν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν βρισκόταν υπό διαπραγμάτευση αντίστοιχη συμφωνία, η οποία προέβλεπε ως βασική προϋπόθεση την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Αν και η νέα συμφωνία δεν περιλαμβάνει ρητά αυτόν τον όρο, ο Τραμπ επιμένει ότι η εξομάλυνση των σχέσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίησή της.