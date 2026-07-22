Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία προχώρησαν στην υπογραφή συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις διμερείς σχέσεις και δίνοντας ώθηση στα σχέδια του Ριάντ για την ανάπτυξη πυρηνικών ενεργειακών υποδομών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, και ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν.

Μαζί με αυτήν, οι δύο πλευρές κατέληξαν και σε ξεχωριστή συμφωνία διασφαλίσεων, μέσω της οποίας θεσπίζονται διαδικασίες επιτήρησης και ελέγχου, ώστε η πυρηνική τεχνολογία να αξιοποιείται αποκλειστικά για ειρηνικές εφαρμογές.

Η συμφωνία δίνει στις αμερικανικές εταιρείες τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του πυρηνικού προγράμματος της Σαουδικής Αραβίας. Το βασίλειο επιδιώκει να διαφοροποιήσει το ενεργειακό του μείγμα, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτησή του από το πετρέλαιο, ενώ παράλληλα αναζητά λύσεις για να ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και σε γεωπολιτικό επίπεδο. Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω τη συμμαχία της με το Ριάντ σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ανοίγονται νέες προοπτικές για τον αμερικανικό πυρηνικό κλάδο.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν αναμένεται να περάσει χωρίς αντιδράσεις. Αναλυτές και πολιτικά στελέχη έχουν κατά καιρούς προειδοποιήσει ότι η πρόσβαση σε τεχνογνωσία εμπλουτισμού ουρανίου ενδέχεται, σε βάθος χρόνου, να προσφέρει στη Σαουδική Αραβία δυνατότητες που θα μπορούσαν να ξεπερνούν τα όρια ενός καθαρά ειρηνικού πυρηνικού προγράμματος.

Η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που διήρκεσαν αρκετούς μήνες και αντανακλά τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης Τραμπ να εμβαθύνει τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία, μετά και τη διεύρυνση των επαφών των δύο χωρών στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και των επενδύσεων.