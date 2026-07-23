Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, εγκαταλείποντας μια πάγια αμερικανική πολιτική που ίσχυε επί σειρά ετών απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους Αμερικανούς προέδρους, ο Τραμπ δεν συνέδεσε την παροχή αμερικανικής πυρηνικής τεχνολογίας για ειρηνική χρήση με την εξομάλυνση των σχέσεων του Ριάντ με το Ισραήλ, προκαλώντας αντιδράσεις τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στο Ισραήλ.

Η συμφωνία θεωρείται ακόμη μία ένδειξη της διαφορετικής προσέγγισης που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή κατά τη δεύτερη θητεία του, δίνοντας προτεραιότητα στην οικονομική επιρροή των ΗΠΑ και στον ανταγωνισμό με την Κίνα, αντί της παραδοσιακής αμερικανικής στρατηγικής που επικεντρωνόταν στο Ισραήλ και στη λύση των δύο κρατών για το Παλαιστινιακό.

Η στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στη Σαουδική Αραβία και την Κίνα

Αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία στέλνει σαφές μήνυμα πως η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διατηρήσει τους περιφερειακούς συμμάχους της στη δική της σφαίρα επιρροής, ακόμη και αν αυτό προκαλεί δυσαρέσκεια στο Ισραήλ.

Ο ειδικός για τη Μέση Ανατολή της εταιρείας συμβούλων Amena Strategies, Γιούσουφ Τζαν, σημείωσε ότι οι χώρες της περιοχής επιθυμούν να αναπτύξουν τις πυρηνικές τους υποδομές ανεξάρτητα από τη στάση των ΗΠΑ.

«Οι χώρες της Μέσης Ανατολής θέλουν να αναπτύξουν τις πυρηνικές τους υποδομές και θα το κάνουν ακόμη κι αν οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν. Η Ουάσινγκτον πλέον το αναγνωρίζει αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι με τη συγκεκριμένη συμφωνία «οι ΗΠΑ ουσιαστικά λένε πως δεν χρειάζεται να συνεργαστείτε με την Κίνα. Μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας».

Η συναλλακτική εξωτερική πολιτική αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, με τις ΗΠΑ να εντείνουν παράλληλα τον οικονομικό ανταγωνισμό με αντιπάλους όπως η Κίνα και η Ρωσία σε διάφορες περιοχές του κόσμου, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το BBC.

Νίκη για τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν

Η συμφωνία αποτελεί σημαντική διπλωματική επιτυχία για τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο οποίος επιδίωκε εδώ και χρόνια μια πυρηνική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των σχέσεων της χώρας του με τη Δύση.

Ο ίδιος είχε δηλώσει ήδη από το 2018 ότι, εφόσον το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά όπλα, η Σαουδική Αραβία θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει αντίστοιχες δυνατότητες.

Μέχρι στιγμής η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει δημοσιοποιήσει τις πλήρεις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το κείμενο δεν περιλαμβάνει αυστηρούς μηχανισμούς επιβολής που θα απέτρεπαν τη Σαουδική Αραβία από την ανάπτυξη στρατιωτικού πυρηνικού προγράμματος στο μέλλον.

Οι διαφορές με προηγούμενες συμφωνίες

Η νέα συμφωνία διαφοροποιείται σημαντικά από εκείνη που είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2009. Εκείνη προέβλεπε αυστηρούς ελέγχους από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας, ενώ στη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επιτρέπεται επίσης ο εμπλουτισμός ουρανίου εντός της σαουδαραβικής επικράτειας.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ακόμη κι αν το Ριάντ δεν επιδιώξει άμεσα την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, η δυνατότητα να αποκτήσει μελλοντικά αυτή την τεχνογνωσία μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο στην περιοχή.

Ο Ίμραν Μπαγιούμι, ερευνητής του Atlantic Council και πρώην σύμβουλος πολιτικής στο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, υποστήριξε ότι η συμφωνία «θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο μέλλον».

Τα ενεργειακά και οικονομικά οφέλη

Ειδικοί στον τομέα της ενέργειας εκτιμούν ότι η πυρηνική συνεργασία θα επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα και να καλύψει τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Κρίστοφερ Ρούσο, ειδικός της εταιρείας Charles River Associates, ανέφερε ότι η πυρηνική ενέργεια θα μπορούσε μακροπρόθεσμα να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο και να την προστατεύσει από τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς.

Όπως σημείωσε, «το πετρέλαιο μπορεί να διακοπεί. Μπορεί να βομβαρδιστούν πετρελαιοπηγές. Τα πετρελαιοφόρα μπορεί να εγκλωβιστούν, όπως βλέπουμε τώρα στα Στενά του Ορμούζ. Η πυρηνική ενέργεια είναι πολύ πιο αυτάρκης».

Παρόλα αυτά, τα οικονομικά οφέλη δεν αναμένεται να φανούν άμεσα, καθώς εκτιμάται ότι θα χρειαστεί τουλάχιστον μία δεκαετία μέχρι η Σαουδική Αραβία να κατασκευάσει και να θέσει σε λειτουργία νέους πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συμφωνία χωρίς αναγνώριση του Ισραήλ

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία εξασφάλισε τη συμφωνία χωρίς να υποχρεωθεί να αναγνωρίσει το Ισραήλ ή να εγκαταλείψει τη θέση της ότι οποιαδήποτε μελλοντική εξομάλυνση των σχέσεων θα πρέπει να συνδεθεί με τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους.

Αυτό φαίνεται να αντανακλά την εκτίμηση της κυβέρνησης Τραμπ ότι μια διπλωματική προσέγγιση μεταξύ Ριάντ και Τελ Αβίβ δεν είναι πιθανό να επιτευχθεί στο άμεσο μέλλον. Αν και οι δύο πλευρές είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, οι συνομιλίες πάγωσαν μετά τον πόλεμο Ισραήλ–Χαμάς στη Γάζα και τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν.

Παράλληλα, η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης δεν εξηγήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση. Ωστόσο, αναλυτές θεωρούν πιθανό ότι ρόλο έπαιξε και ο πόλεμος με το Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον επιδίωξε να μειώσει τις εντάσεις με τη Σαουδική Αραβία και άλλους συμμάχους στον Κόλπο, οι οποίοι έχουν βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης. Η Σαουδική Αραβία είχε μάλιστα αρνηθεί προσωρινά στις ΗΠΑ τη χρήση του εναέριου χώρου της κατά την έναρξη της σύγκρουσης, ενώ πίεζε τόσο την Ουάσινγκτον όσο και την Τεχεράνη για αποκλιμάκωση.

Αντιδράσεις από Ισραήλ και ΗΠΑ

Η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει και οικονομικές ευκαιρίες για αμερικανικές εταιρείες, καθώς η Σαουδική Αραβία θα συνεργαστεί με επιχειρήσεις των ΗΠΑ για την ανάπτυξη της πολιτικής πυρηνικής τεχνολογίας της, ανοίγοντας μια νέα αγορά για εταιρείες όπως η Westinghouse.

Παράλληλα, όμως, οι αντιδράσεις δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Στο Ισραήλ, πολιτικοί εξέφρασαν φόβους ότι η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε νέα πυρηνική απειλή για τη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ, θεωρείται ευρέως ότι διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, χωρίς όμως να το έχει επιβεβαιώσει επίσημα, ενώ συμμετείχε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν λόγω των ανησυχιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και βουλευτής του Ισραήλ, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, υποστήριξε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «ένα πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμα στη Σαουδική Αραβία θα οδηγήσει σε μια παράλογη κούρσα εξοπλισμών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Παρόμοιες επιφυλάξεις διατύπωσαν και Δημοκρατικοί βουλευτές στις ΗΠΑ. Ο βουλευτής της Καλιφόρνιας Ρο Κάνα χαρακτήρισε τη συμφωνία «δώρο προς τη Σαουδική Αραβία», υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει τις φιλοδοξίες του Ιράν και θα αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή σε σχέση με το Ισραήλ.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, υποστήριξε ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τόσο την αμερικανική οικονομία όσο και την εθνική ασφάλεια, διαβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας θα τηρεί «τα υψηλότερα πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων».

Ωστόσο, η απουσία άμεσης δημοσιοποίησης των όρων της συμφωνίας ενίσχυσε τον σκεπτικισμό γύρω από το περιεχόμενό της. Ενδεικτικό θεωρήθηκε επίσης το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέστη στην τελετή υπογραφής που επικύρωσε επίσημα τη συμφωνία. Αντίθετα, συμμετείχε στην τελετή υποδοχής των σορών τεσσάρων Αμερικανών στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στο Ιράν και στη συνέχεια πραγματοποίησε προεκλογική συγκέντρωση στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου υποστήριξε ότι οι πολιτικές του καθιστούν τη Μέση Ανατολή πιο σταθερή από ποτέ.