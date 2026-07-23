Νέο γύρο πληγμάτων κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων ολοκλήρωσαν οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), συνεχίζοντας τις επιχειρήσεις για 12η διαδοχική νύχτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, οι επιθέσεις ολοκληρώθηκαν στις 22:30 την Τετάρτη 22 Ιουλίου, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ, και είχαν ως στόχο στρατιωτικές υποδομές του Ιράν.

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν ναυτικές δυνατότητες, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, παράκτιοι σταθμοί επιτήρησης και συστήματα αεράμυνας.

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι τα πλήγματα περιορίζουν περαιτέρω τη δυνατότητα της Τεχεράνης να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον πληρωμάτων πολιτικών πλοίων και εμπορικών σκαφών.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει δεκάδες ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ξηρά, ενώ παράλληλα επανέφεραν τον θαλάσσιο αποκλεισμό του Ιράν.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, μέχρι στιγμής η CENTCOM έχει αλλάξει την πορεία εννέα εμπορικών πλοίων και έχει ακινητοποιήσει ακόμη ένα, προκειμένου να αποτρέψει την είσοδο ή την έξοδο πλοίων από ιρανικά λιμάνια.

Περισσότεροι από 50.000 Αμερικανοί στρατιωτικοί επιχειρούν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, με την CENTCOM να τονίζει ότι παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή και έτοιμοι να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε εξέλιξη.