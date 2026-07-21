Μια τροπική καταιγίδα, που ονομάστηκε Μπέρτα (Bertha) ενισχύεται σήμερα στον Κόλπο του Μεξικού και απειλεί αμερικανικές πολιτείες, στις νότιες ΗΠΑ, με θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές.

Η καταιγίδα βρισκόταν σήμερα το πρωί σε απόσταση περίπου 115 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά του Πάναμα Σίτι, στη Φλόριντα, και κατευθύνεται αργά προς τα βορειοδυτικά και τις ακτές, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιομέτρων την ώρα, έγινε γνωστό από το αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων(NHC).

Παράκτιες περιοχές των ΗΠΑ τέθηκαν σε επαγρύπνηση ή συναγερμό για τροπική καταιγίδα, ισχυρούς ανέμους, καταρρακτώδεις βροχές και πιθανές πλημμύρες, που αναμένονται «κατά μήκος της βόρειας ακτής του Κόλπου έως το τέλος της ημέρας και έως αύριο Τετάρτη», σύμφωνα με το NHC.