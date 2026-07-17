Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS).

#SismoSV | El Ministerio de Medio Ambiente informó que la magnitud revisada del sismo registrado a las 8:48 de la mañana cerca de la costa de Chiapas, México, es de 7.4. pic.twitter.com/vAu1VMwbCL — Nación Digital (@NacionDigital_) July 17, 2026

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.