Ιστορική απόφαση έλαβε η κυβέρνηση της Αγγλίας, ανακοινώνοντας την καθολική απαγόρευση της πώλησης ενεργειακών ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών από το επόμενο έτος. Το μέτρο αφορά όσα ροφήματα περιέχουν πάνω από 150 mg καφεΐνης ανά λίτρο, αφήνοντας εκτός το τσάι, τον καφέ και αναψυκτικά με χαμηλότερη καφεΐνη, όπως η Coca-Cola και η Pepsi. Ωστόσο, πασίγνωστα brands όπως τα Red Bull, Monster, Relentless και Prime τίθενται πλέον εκτός νόμου για τους μαθητές.



Οι λιανοπωλητές θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την τήρηση του μέτρου, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα βρίσκονται αντιμέτωποι με εξοντωτικά πρόστιμα που θα αγγίζουν τις 2.500 λίρες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου 100.000 παιδιά καταναλώνουν καθημερινά τουλάχιστον ένα τέτοιο ρόφημα, γεγονός που συνδέεται άμεσα με την παιδική παχυσαρκία, τις διαταραχές ύπνου, το άγχος και τη μειωμένη συγκέντρωση στο σχολείο.

Η σφοδρή αντιπαράθεση για την υγεία των παιδιών

Η υπουργός Δημόσιας Υγείας, Σάρον Χόντγκσον, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Τα ενεργειακά ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη δεν έχουν θέση στα χέρια των παιδιών. Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες παιδιά στην Αγγλία τα καταναλώνουν καθημερινά, αλλά τα στοιχεία είναι σαφή ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει άγχος, να επηρεάσει τον ύπνο και τη συγκέντρωσή τους και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εκπαίδευσή τους. Αυτή η απαγόρευση θα μειώσει την ευκαιρία των παιδιών να αγοράζουν ποτά που είναι επιβλαβή για την υγεία και την ευημερία τους».



Το εκπαιδευτικό συνδικάτο NASUWT χαιρέτισε θερμά την απόφαση, με τον γενικό γραμματέα Ματ Ρακ να τονίζει: «Διεξάγουμε εδώ και καιρό εκστρατεία για την απαγόρευση της πώλησης αυτών των τύπων ενεργειακών ποτών σε παιδιά και νέους. Οι δάσκαλοι και οι διευθυντές σχολείων συνεχίζουν να βλέπουν καθημερινά από πρώτο χέρι τη συμβολή των ενεργειακών ποτών στην κακή συμπεριφορά των μαθητών».

Στον αντίποδα, η Ένωση Αναψυκτικών Βρετανίας (BSDA) χαρακτήρισε το μέτρο «περιττό», με εκπρόσωπό της να αναφέρει: «Η απόφαση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι περιττή και δεν υποστηρίζεται από ισχυρά στοιχεία υπερκατανάλωσης ή βλάβης. Τα μέλη μας έχουν δεσμευτεί από το 2010 να μην διαφημίζουν ενεργειακά ποτά σε κάτω των 16 ετών».

Η τρέλα με το PRIME και τα επόμενα αυστηρά μέτρα

Η δημοτικότητα αυτών των ποτών εκτοξεύτηκε το 2022 με το λανσάρισμα του PRIME από τους διάσημους YouTubers KSI και Logan Paul, το οποίο απέφερε έσοδα 200 εκατομμυρίων λιρών σε ένα έτος, προκαλώντας φρενίτιδα και τεράστιες ουρές εφήβων έξω από τα σούπερ μάρκετ.



Η νέα αυτή απαγόρευση έρχεται να προστεθεί στα αυστηρά μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία των ανηλίκων, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ο αποκλεισμός των κάτω των 16 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και η απαγόρευση πρόσβασης σε αυτά από τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί για τους κάτω των 18, με παράλληλη απενεργοποίηση των αλγορίθμων συνεχούς ροής βίντεο, σύμφωνα με άρθρο της Daily Mail.