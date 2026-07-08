Έχασε τη ζωή του στις γαλλικές Άλπεις ένας 22χρονος πυροσβέστης, ενώ έδινε μάχη για την κατάσβεση πυρκαγιάς.



«Προς μεγάλη μου λύπη πληροφορήθηκα σήμερα το πρωί τον θάνατο ενός νεαρού εθελοντή πυροσβέστη από την Υπηρεσία Πυρόσβεσης και Διάσωσης της Σαβοΐας, 22 ετών, που έχασε τη ζωή του επιτελώντας το καθήκον του αφού πέρασε τη μισή νύχτα δίνοντας τη μάχη της κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στη Σαβοΐα», έγραψε στο Χ ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές.



Εδώ και μία εβδομάδα μαίνονται πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη και στη Γαλλία και χιλιάδες κάτοικοι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει προληπτικά έναν αριθμό ρεκόρ 777 πυροσβεστών από 14 ευρωπαϊκές χώρες σε περιοχές υψηλού κινδύνου στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.



Η Πορτογαλία και η Γαλλία ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ το σαββατοκύριακο εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονταν ταυτόχρονα καίγοντας χιλιάδες στρέμματα.



Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Γαλλία στην περιοχή Τρεβιγιάκ του νομού των Ανατολικών Πυρηναίων, στα νότια της χώρας και κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, έκαψε 49.000 στρέμματα. Δεν επεκτάθηκε στη διάρκεια της νύχτας, επιτρέποντας στους κατοίκους 12 χωριών να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ωστόσο δεν έχει τεθεί πλήρως υπό έλεγχο.



Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν και πάλι τους 40 βαθμούς Κελσίου στη νοτιοδυτική Γαλλία αυτή την εβδομάδα.