Το Ισραήλ διεξήγαγε χθες Κυριακή νέους βομβαρδισμούς και επιχειρήσεις καταστροφών τον νότιο Λίβανο, τη μεθεπομένη της υπογραφής από τις δύο κυβερνήσεις συμφωνίας-πλαισίου η οποία έχει σκοπό να αποκατασταθεί «διαρκής ειρήνη» αλλά ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου τόνισε πως δεν θα υιοθετηθεί.

«Αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί» και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της», τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το κόμμα του, το κίνημα Άμαλ, καταγγέλλοντας τη «συμφωνία “διαταγών”» στον Λίβανο αντί «συμφωνίας που προασπίζει τα δικαιώματα του Λιβάνου».

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI, μετέδωσε πως έγιναν τη νύχτα αεροπορικοί βομβαρδισμοί με τουλάχιστον έναν νεκρό.

Το υπουργείο Υγείας έκανε λόγο χθες Κυριακή για δυο τραυματίες εξαιτίας της ρίψης χειροβομβίδας από «τον ισραηλινό εχθρό» σε κοινότητα του νότου.

Με ανακοίνωσή της, η Χεζμπολάχ τόνισε πως «επαναβεβαιώνει ότι αυτό που έκανε ο εχθρός αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» που το ίδιο «τηρεί ως τώρα» και ότι «καταγράφει τις παραβιάσεις» ενώ «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί τη πατρίδα και τον λαό της».

Από την άλλη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως στοχοποίησε μαχητές του κινήματος κοντά σε αυτή που αποκαλεί τη «ζώνη ασφαλείας» του.

Ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο αξιωματικού του σε μάχη, γεγονός που αύξησε επισήμως στις 38 τις απώλειές του στη γειτονική χώρα όπου επιχειρεί εναντίον του ισλαμιστικού κινήματος. Ο δράστης, «τρομοκράτης της Χεζμπολά», κατόπιν εντοπίστηκε και «εξαλείφθηκε», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κι ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς ανακοίνωσαν χθες βράδυ ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο.

Η υπόγεια σήραγγα, «μήκους 200 και πλέον μέτρων και βάθους που ξεπερνούσε τα 25 μέτρα, περιείχε εκατοντάδες όπλα και σιλό εκτόξευσης στραμμένα εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με χωριστό ανακοινωθέν του στρατού, οι θέσεις εκτόξευσης πυραύλων ήταν τέσσερις.

Η Χεζμπολά κατηγορείται πως έσυρε τον Λίβανο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη 2η Μαρτίου, όταν εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ για να εκδικηθεί τον θάνατο του ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας βομβαρδισμούς και εισβολή στον νότιο Λίβανο, σκοτώνοντας πάνω από 4.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό.

Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε τη 17η Απριλίου ουδέποτε τηρήθηκε, όμως οι εχθροπραξίες μειώθηκαν αισθητά μετά την υπογραφή στα μέσα Ιουνίου του «μνημονίου κατανόησης» ΗΠΑ-Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απαίτησε ρητώς να συμπεριληφθεί στη συμφωνία-πλαίσιο αυτή η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα νέο κύκλο απευθείας διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, των πρώτων έπειτα από δεκαετίες ανάμεσα στις δυο χώρες που παραμένουν πάντα από τεχνική άποψη σε εμπόλεμη κατάσταση. Κατέληξαν την Παρασκευή σε συμφωνία-πλαίσιο που χαρακτηρίστηκε «ιστορική» από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν τον διαβεβαίωσε ότι το κράτος θα «αναλάβει τις ευθύνες του» για να εφαρμοστεί η συμφωνία, που θέτει ως προϋπόθεση για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη χώρα τον αφοπλισμό του σιιτικού κινήματος. Κάτι που η Βηρυτός αδυνατεί εδώ και χρόνια να κάνει.

Εμφύλιος;

Η Χεζμπολάχ έχει ήδη εκφράσει την απόλυτη αντίθεσή της στη συμφωνία, με τον βουλευτή της Χασάν Φαντλάλα να τονίζει πως «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί».

Αυτό που έκανε η κυβέρνηση ισοδυναμεί με «ανταρσία», με «πραξικόπημα» και απόπειρα μετατροπής «της σύγκρουσης με τον εχθρό σε εμφύλια σύρραξη», πρόσθεσε.

Στηλιτεύοντας το «σοβαρό λάθος», ο γενικός γραμματέας της παράταξης Ναΐμ Κάσεμ καταδίκασε προχθές Σάββατο τη συμφωνία, που χαρακτήρισε «ταπεινωτική», «επονείδιστη», ισοδύναμη με «απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας», κατηγορώντας τη λιβανική κυβέρνηση ότι «νομιμοποιεί τη συνέχιση της κατοχής» του νότου από το Ισραήλ.

Υποστηρικτές της Χεζμπολά διαδήλωσαν το βράδυ της Παρασκευής και ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε, στον δρόμο προς το αεροδρόμιο, κατά μήκος των νοτίων προαστίων, προπυργίου του σιιτικού κινήματος, να πυρπολούνται αφίσες που ανέγραφαν το σύνθημα «Πρώτα ο Λίβανος».

Το Ιράν, από την πλευρά του, επανέλαβε την απαίτησή του να υπάρξει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο.

«Σκοπός μας είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στον Λίβανο, να επιτραπεί η επιστροφή των εκτοπισμένων στις εστίες τους, να τερματιστεί η κατοχή, να εξασφαλιστεί η απόσυρση του σιωνιστικού καθεστώτος από τη λιβανική επικράτεια», τόνισε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής του με τον ομόλογό του Ναμπί Μπέρι.