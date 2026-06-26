Νέος συναγερμός σήμανε στις Φιλιππίνες, καθώς ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε το νότιο νησί Μιντανάο, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).



Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 29 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Το νέο χτύπημα ξυπνά νωπά τα τραύματα της 8ης Ιουνίου, όταν σεισμός 7,8 Ρίχτερ προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές και υποδομές, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 78 νεκρούς και επηρεάζοντας 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους.



Οι Φιλιππίνες βρίσκονται στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα.

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